Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Maybrit Illner: Ohne Europa-Bekenntnis ist die AfD eine Gefahr, sagt Armin Laschet

Maybrit Illner: Ohne Europa-Bekenntnis ist die AfD eine Gefahr, sagt Armin Laschet

Maybrit Illner: Ohne Europa-Bekenntnis ist die AfD eine Gefahr, sagt Armin Laschet

Der Bundestagsabgeordnete Armin Laschet (CDU) trägt ein blaues Jacket, hebt den Zeigefinger und brüllt irgendetwas. Im Zusammenhang mit dem Video aus Sylt ruft er die Bevölkerung zu Doxing auf
Der Bundestagsabgeordnete Armin Laschet (CDU) trägt ein blaues Jacket, hebt den Zeigefinger und brüllt irgendetwas. Im Zusammenhang mit dem Video aus Sylt ruft er die Bevölkerung zu Doxing auf
Der Bundestagsabgeordnete Armin Laschet (CDU) unterstellt der AfD fehlende Bindung zum Westen und zu Europa. Foto: picture alliance / Kirchner-Media | David Inderlied
Maybrit Illner
 

Ohne Europa-Bekenntnis ist die AfD eine Gefahr, sagt Armin Laschet

Armin Laschet wirft der AfD fehlende Klarheit zu Europa vor. Wer sich nicht zum Einigungsprozess der Nachkriegsjahre bekenne, sei „eine Gefahr“, sagt der CDU-Politiker.
Anzeige

BERLIN. Armin Laschet hat in der ZDF-Sendung „Maybrit Illner“ den außenpolitischen Kurs der AfD scharf angegriffen. Der CDU-Politiker wandte sich direkt an den AfD-Bundestagsabgeordneten Rüdiger Lucassen und stellte dessen Partei bei Europa und Russland zur Rede: „Solange Sie sich nicht klar zum europäischen Einigungsprozess der Nachkriegsjahre bekennen, sind Sie eine Gefahr“.

Der frühere Unionskanzlerkandidat ist Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag. Lucassen hatte zuvor erklärt, Deutschland habe in Europa Verantwortung zu übernehmen. Zugleich warnte der frühere Bundeswehroffizier: „Wir dürfen uns nicht verzetteln.“

Laschet: AfD fehlt Bindung zum Westen

Beim Blick auf Russland wurde der Konflikt deutlicher. Lucassen sagte, langfristig müsse es darum gehen, zu einer „friedlichen Koexistenz mit der russischen Föderation“ zu kommen. Laschet hielt der AfD vor, bei zentralen außenpolitischen Fragen keine klare Westbindung erkennen zu lassen. Der CDU-Politiker zog dabei auch eine Parallele zur Linkspartei. Bei Fragen zur Nato und zu Auslandseinsätzen der Bundeswehr unterschieden sich AfD und Linke nur „marginal“, sagte Laschet. Gregor Gysi wies den Vergleich zurück: „Ich bin vieles, aber ich bin ihm überhaupt nicht ähnlich.“

Die Politikwissenschaftlerin Liana Fix sprach sich in der Runde für eine stärkere militärische Rolle Deutschlands aus, verlangte dafür aber eine enge europäische Einbindung. Ein starkes Deutschland sei für die Nachbarn nur akzeptabel, wenn es fest in Europa verankert bleibe. (rr)

Der Bundestagsabgeordnete Armin Laschet (CDU) unterstellt der AfD fehlende Bindung zum Westen und zu Europa. Foto: picture alliance / Kirchner-Media | David Inderlied
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles