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JF-Reportage: Wie lebt Ceuta mit dem Migrantenansturm?

JF-Reportage: Wie lebt Ceuta mit dem Migrantenansturm?

JF-Reportage: Wie lebt Ceuta mit dem Migrantenansturm?

Migranten richten sich am Strand von Ceuta ein.
Migranten richten sich am Strand von Ceuta ein.
Migranten richten sich am Strand von Ceuta ein. Foto: JF
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Wie lebt Ceuta mit dem Migrantenansturm?

Ceuta hat sich verändert. Anders als von Spaniens Regierung behauptet, halten sich immer noch Migrantenmassen in der Exklave auf. Die richten sich dort provisorisch ein und verraten der JF, was ihnen von offiziellen Stellen gesagt worden sei.

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Migranten richten sich am Strand von Ceuta ein. Foto: JF
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