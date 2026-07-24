Terroralarm in Zwickau: SEK nimmt 13jährigen Syrer fest

Anzeige

ZWICKAU. Die Polizei hat in Zwickau nach einem Hinweis auf eine mögliche Terror-Drohung einen 13 Jahre alten Syrer festgenommen. Der Einsatz konzentrierte sich auf ein Mehrfamilienhaus, nur wenige Schritte vom Dom St. Marien entfernt. Zahlreiche Streifen- und Mannschaftswagen in der Innenstadt zusammengezogen. Auch Rettungswagen und ein Notarzt standen vorsorglich bereit.

Anschließend drangen bewaffnete Beamte, darunter Kräfte des Landeskriminalamtes und des SEK, in die Wohnung der Familie ein.

Nach Informationen der Bild soll der 13jährige auf einer Social-Media-Plattform einen Terroranschlag angedroht haben. Sein Vater sagte der Zeitung, der Junge habe im Netz etwas geschrieben, dabei sei es auch um Religion gegangen. Er habe die Einträge gelöscht. Bei der Durchsuchung wurde dem Bericht zufolge auch die Tür zum Kinderzimmer eingetreten. Die Ermittler beschlagnahmten Handys, eine Playstation und ein iPad. Der Junge wurde abgeführt, sein Vater bis in die frühen Morgenstunden befragt. Er soll einer Einweisung seines Sohnes in eine Psychiatrie zugestimmt haben.

Wollte Syrer ein Weifest attackieren?

Die Polizei Zwickau bestätigte nur, dass die Ermittlungen weiterlaufen. Für die Bevölkerung habe zu keinem Zeitpunkt Gefahr bestanden. Laut Bericht fanden die Beamten keine Waffen oder Werkzeuge, die auf eine konkrete Vorbereitung der Drohung hingedeutet hätten.

In unmittelbarer Nähe des Einsatzortes fand zur selben Zeit ein Weinfest statt. Ob die mutmaßliche Drohung damit zusammenhing, ist bislang unklar. (rr)