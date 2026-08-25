Neue Umfrage sieht AfD 22 Prozentpunkte vor der CDU

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BERLIN. Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes Civey für Welt-TV hat die AfD ihren Vorsprung auf die CDU weiter ausgebaut. Sie kommt jetzt auf 43 Prozent, während die Partei von Ministerpräsident Sven Schulze nur 21 Prozent erreicht. Damit ist sie erstmals mehr als doppelt so stark wie die Union.

Auf den dritten Platz kommt die Linke mit zwölf Prozent. Der Erhebung zufolge wären auch Schulzes Koalitionspartner SPD (7 Prozent) und Grüne (5 Prozent) im Landtag vertreten. Scheitern würden dagegen die bisherige Regierungspartei FDP sowie das BSW mit jeweils vier Prozent.

Heißt: Der Block aus CDU, Linken, SPD und Grünen erreicht 45 Prozent und wäre damit stärker als die AfD allein. Alle vier Parteien müssten zusammenarbeiten, um eine Regierung von Ulrich Siegmund zu verhindern. Dessen Partei verfehlt die absolute Mehrheit im sachsen-anhaltischen Landtag knapp.

Absolute AfD-Mehrheit hängt an Grünen

Würden die Grünen es dagegen nicht über die Sperrklausel schaffen, hätte die AfD mehr Mandate als die anderen drei Parteien CDU, SPD sowie Linke gemeinsam und könnte den Ministerpräsidenten stellen.

Eine Überraschung zeigte sich bei der Frage, welchen Ministerpräsidenten sich die Sachsen-Anhalter wünschen. Hier liegt Amtsinhaber Schulze (33 Prozent) knapp vor Siegmund (31 Prozent), der bisher bei seinen Veranstaltungen zehntausende Anhänger anzieht. Keinen von beiden wollen ebenfalls 31 Prozent. Fünf Prozent sagen: weiß nicht.

Janina Mütze, Gründerin und CEO von Civey erklärte das Umfrageergebnis auf Welt-TV so: „Es ist eher eine Frage der Partei als des Kandidaten.“ Sie ergänzte: „Die AfD zieht, die AfD hat ein Momentum, und dieses Momentum kann die CDU nicht aufbringen.“

AfD bei Problemlösungskompetenz vorn

Denn der AfD wird auch die größte Kompetenz zugesprochen. Auf die Frage, welcher Partei die Befragten am ehesten zutrauen, die Probleme in Sachsen-Anhalt zu lösen, antworteten 33 Prozent mit der AfD. Es folgen die CDU mit 22 Prozent und die Linke mit 15 Prozent. Keine großen Kompetenz wird SPD (7 Prozent), BSW, (6 Prozent), Grünen (4 Prozent) und FDP (2 Prozent) zugeschrieben.

Civey-Chefin Mütze sagte dazu: „Die AfD ist nicht nur eine Protestpartei, sondern ihr wird auch zugetraut, Probleme zu lösen.“ (fh)