Merkel bekommt Caritas-Ehrenpreis für „Einsatz für gesellschaftlichen Zusammenhalt“

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AUGSBURG. Die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat einen Ehrenpreis des Caritasverbands erhalten. „Gerade jetzt braucht unser Land Menschen, die für Menschlichkeit und Miteinander stehen“, sagt der Direktor des Caritasverbandes für die Diözese Augsburg, Markus Müller. „Mit der Ehrung würdigt die Caritas die herausragenden Verdienste von Angela Merkel und ihr Wirken für Solidarität, Verantwortung und ein respektvolles Miteinander.“

Bei dem Preis handelt es sich um den Elisabeth-Preis des Caritasverbandes der Diözese Augsburg. Diesen bekomme Merkel wegen ihrer Haltung und ihrem Einsatz „für gesellschaftlichen Zusammenhalt“. Er wird ihr persönlich im Rahmen eines Festakts am 25. September überreicht.

Anti-AfD-Satirikerin hält Laudatio

Die Laudatio an diesem Abend hält die ZDF-Satirikerin Sarah Bosetti. Diese wurde durch ihren Vergleich bekannt, Ungeimpfte seien der Blinddarm der Gesellschaft. „Und so ein Blinddarm ist ja jetzt nicht im strengeren Sinne essentiell für das Überleben des Gesamtkomplexes“, sagte sie während einer ihrer ZDF-Auftritte.

Zuletzt fiel Bosetti im Mai wegen ihrer Beleidigung gegen AfD-Wähler auf (JF berichtete). In einer Folge ihrer Sendung „Bosetti will reden“ sagte sie mit Blick auf die AfD-Umfragewerte in Sachsen-Anhalt, dass diese zeigten, „dass menschliches Handeln zu doof ist für die Demokratie“. Die AfD zu wählen sei „moralisch so mittel“, führte die 42jährige aus. Vor allem aber sei es „einfach dumm. Denn wenn man kein reicher, weißer Nazi ist – mit Betonung auf reich – tut man sich selbst keinen Gefallen damit“.

Nicht der erste Preis für Merkel

Beim Elisabeth-Preis handelt es sich nicht um die erste Ehrung, die Merkel seit ihrer Amtsniederlegung erhalten hat. Im Jahr 2023 zeichnete Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sie mit dem „Großkreuz in besonderer Ausführung des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland“ aus (JF berichtete). Vor ihr haben diese höchstmögliche Auszeichnung, die die Bundesrepublik zu vergeben hat, nur die Bundeskanzler Konrad Adenauer und Helmut Kohl (beide CDU) erhalten.



Zudem erhielt sie dieses Jahr bereits vom Europäischen Parlament den neuen Europäischen Verdienstorden (JF berichtete). Dieser wurde erstmals anlässlich des 75. Jahrestags der Schuman-Erklärung, des Gründungsmoments der europäischen Einheit, vergeben. Neben Merkel wurden 19 weitere Preisträger für ihren „wichtigen Beitrag zur europäischen Integration“, wie es vom EU-Parlament heißt, ausgezeichnet – unter anderem der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und der ehemalige polnische Staatspräsident Lech Walesa. (mas)