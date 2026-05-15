ZDF-Satirikerin beschimpft AfD-Wähler als „einfach dumm“

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BERLIN/ERFURT. Die ZDF-Satirikerin Sarah Bosetti hat den Bürgern in Sachsen-Anhalt vorgeworfen, zu dumm für die Demokratie zu sein. In der neuesten Folge ihrer Sendung „Bosetti will reden“ sagte sie mit Blick auf die AfD-Umfragewerte in Sachsen-Anhalt, dass diese zeigten, „dass menschliches Handeln zu doof ist für die Demokratie“. Die AfD zu wählen sei „moralisch so mittel“, führte die 42jährige aus. Vor allem aber sei es „einfach dumm. Denn wenn man kein reicher, weißer Nazi ist – mit Betonung auf reich – tut man sich selbst keinen Gefallen damit“.

Als Begründung für diese Aussagen nannte sie die von der AfD-Sachsen-Anhalt geforderte Abschaffung der Schulpflicht, weil diese soziale Ungleichheit verschärfe. Vor allem gut situierte Haushalte könnten sich einen guten Heimunterricht für ihre Kinder leisten, die Abhängigkeit vom Bildungsgrad und Einkommen der Eltern für den Bildungserfolg eines Kindes würde dadurch verstärkt, so Bosettis Argumentation. Die AfD emotionalisiere die Bildungspolitik und markiere den staatlichen Unterricht als Feindbild, warf die Satirikerin der Rechtspartei vor.

AfD führt in Sachsen-Anhalt deutlich

Zwar könne Heimunterricht durchaus funktionieren, jedoch berge das auch die Gefahr, dass die Gesellschaft sich noch mehr in politisch abgeschlossene Echokammern aufspalte. Des Weiteren funktioniere Heimunterricht nur, wenn mindestens ein Elternteil zu Hause bleibe, um die Kinder zu unterrichten. Das treffe Frauen öfter als Männer. Die AfD zielt also – laut Bosetti – auch darauf ab, die wirtschaftliche Unabhängigkeit von Frauen zu unterlaufen.

Einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa zufolge, liegt die AfD in Sachsen-Anhalt knapp vier Monate vor den Landtagswahlen mit 42 Prozent deutlich auf Platz eins, gefolgt von der CDU mit 24 Prozent. (st)