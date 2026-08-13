Die Mauer ist nicht weg, sie ist jetzt nur woanders

Das nationale Trauma des Mauerbaus vor 65 Jahren ist bis heute nicht überwunden. Auf beiden Seiten der ehemaligen Demarkationslinie sorgen Verdrängung und Selbstbetrug für anhaltende Teilung. Die Spaltung Europas ist nämlich nur weiter nach Osten gewandert. Ein Kommentar von Ulrich Clauß.