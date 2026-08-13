Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

65. Jahrestag: Die Mauer ist nicht weg, sie ist jetzt nur woanders

65. Jahrestag: Die Mauer ist nicht weg, sie ist jetzt nur woanders

65. Jahrestag: Die Mauer ist nicht weg, sie ist jetzt nur woanders

Berlin wird eingemauert: Polizisten überwachen den Bau der Mauer.
Berlin wird eingemauert: Polizisten überwachen den Bau der Mauer.
Berlin wird eingemauert: Polizisten überwachen den Bau der Mauer. Foto: picture-alliance/ dpa | von Keussler
JF-Plus Icon Premium 65. Jahrestag
 

Die Mauer ist nicht weg, sie ist jetzt nur woanders

Das nationale Trauma des Mauerbaus vor 65 Jahren ist bis heute nicht überwunden. Auf beiden Seiten der ehemaligen Demarkationslinie sorgen Verdrängung und Selbstbetrug für anhaltende Teilung. Die Spaltung Europas ist nämlich nur weiter nach Osten gewandert. Ein Kommentar von Ulrich Clauß.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Berlin wird eingemauert: Polizisten überwachen den Bau der Mauer. Foto: picture-alliance/ dpa | von Keussler
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles