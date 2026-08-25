Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Energie-Analyse: Warum sich die Gaspreise verdoppeln müssten, um Europas Winter zu retten

Energie-Analyse: Warum sich die Gaspreise verdoppeln müssten, um Europas Winter zu retten

Energie-Analyse: Warum sich die Gaspreise verdoppeln müssten, um Europas Winter zu retten

Gefährdete Gasversorgung (Symbolbild): Selbst der jüngste Preisanstieg reicht aus Sicht von Goldman-Sachs-Analysten nicht aus, die Lage zu verbessern. Foto: JF-Montage mit KI bearbeitet.
Gefährdete Gasversorgung (Symbolbild): Selbst der jüngste Preisanstieg reicht aus Sicht von Goldman-Sachs-Analysten nicht aus, die Lage zu verbessern. Foto: JF-Montage mit KI bearbeitet.
Die gesamte europäische Gasversorgung ist gefährdet (Symbolbild): Selbst der jüngste Preisanstieg reicht aus Sicht von Goldman-Sachs-Analysten nicht aus, die Lage zu verbessern. Foto: JF-Montage mit KI bearbeitet.
JF-Plus Icon Premium Energie-Analyse
 

Warum sich die Gaspreise verdoppeln müssten, um Europas Winter zu retten

Gasimporte stocken, der anhaltende Iran-Krieg verunsichert die Energiemärkte und deutsche Speicher sind nur zur Hälfte gefüllt. Jetzt schlagen Analysten Alarm und gehen von einer Preisverdopplung aus. Kann Europa so den Winter überstehen?

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Die gesamte europäische Gasversorgung ist gefährdet (Symbolbild): Selbst der jüngste Preisanstieg reicht aus Sicht von Goldman-Sachs-Analysten nicht aus, die Lage zu verbessern. Foto: JF-Montage mit KI bearbeitet.
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles