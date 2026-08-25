Flasche leer

Erst sollte es gar keine Zuckersteuer geben. Dann sollte sie kommen, aber erst 2028 und die Einnahmen sollten ins Gesundheitssystem gehen. Nun kommt die Steuer 2027, gilt auch für Getränke ohne Zucker und kann von Klingbeil nach Belieben verprasst werden. In diesem Land wird man von der Regierung schon belogen, wenn man nur nach der Uhrzeit fragt. Ein Kommentar von Henning Hoffgaard.