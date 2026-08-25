Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Zuckersteuer auf zuckerfreie Getränke: Flasche leer

Zuckersteuer auf zuckerfreie Getränke: Flasche leer

Zuckersteuer auf zuckerfreie Getränke: Flasche leer

Berlin, Deutschland: Bundesrat: Pressekonferenz zur 35. Sitzung des Stabilitätsrat: Bundesminister der Finanzen Lars Klingbeil (SPD), trinkt ein Glas Wasser. Flasche leer.
Berlin, Deutschland: Bundesrat: Pressekonferenz zur 35. Sitzung des Stabilitätsrat: Bundesminister der Finanzen Lars Klingbeil (SPD), trinkt ein Glas Wasser. Flasche leer.
Lars Klingbeil trinkt ein Glas Wasser: Bürgen wurden dauernd belogen. Foto: picture alliance / dts-Agentur | dts Nachrichtenagentur GmbH
JF-Plus Icon Premium Zuckersteuer auf zuckerfreie Getränke
 

Flasche leer

Erst sollte es gar keine Zuckersteuer geben. Dann sollte sie kommen, aber erst 2028 und die Einnahmen sollten ins Gesundheitssystem gehen. Nun kommt die Steuer 2027, gilt auch für Getränke ohne Zucker und kann von Klingbeil nach Belieben verprasst werden. In diesem Land wird man von der Regierung schon belogen, wenn man nur nach der Uhrzeit fragt. Ein Kommentar von Henning Hoffgaard.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Lars Klingbeil trinkt ein Glas Wasser: Bürgen wurden dauernd belogen. Foto: picture alliance / dts-Agentur | dts Nachrichtenagentur GmbH
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles