Liveticker zur Landtagswahl: Spannung in Baden-Württemberg steigt

13.20 Uhr: Jubelstimmung erwartet heute bei der SPD wohl kaum jemand. 2011 kam die Partei immerhin noch auf 23,1 Prozent. 2021 holten die Sozialdemokraten mit elf Prozent das historisch schlechteste Ergebnis in Baden-Württemberg. Glaubt man den aktuellen Umfragen, könnte die einstmals stolze Partei nun nur noch einstellig werden. Demoskopen sehen die Partei bei acht bis neun Prozent.

Sollte sich die Wählerschaft auf das Duell Grüne gegen CDU fokussieren, ist es gut möglich, dass es vielleicht noch weniger werden. Sollte die Partei tatsächlich aus dem Landtag fliegen, was als eher unwahrscheinlich gilt, dürfte die Partei allerdings in eine Krise rutschen. Zwar hat man dort seit Jahren gelernt, sich immer schlechtere Wahlergebnisse schönzureden, ein Ausscheiden aus einem Landtag wäre dennoch ein kaum zu ignorierendes Novum in der Parteigeschichte.

Hinzu kommt, dass SPD-Spitzenkandidat Andreas Stoch sich öffentlich gegen die viel stärkere Konkurrenz von CDU, Grünen und AfD kaum politisch bemerkbar machen konnte. Am Triell der Spitzenkandidaten durfte Stoch nicht teilnehmen. Einem breiteren Publikum wurde Stoch nur bekannt, nachdem aufgeflogen war, dass der Politiker seinen Fahrer ausgerechnet nach einem Besuch bei der Tafel ins nahegelegene Frankreich fahren ließ, um dort für ihn im Feinkostladen einzukaufen.

„Dann schickst du mir ein Bild von der Auslage und ich sage dir, was du mir bringst“, befahl der Politiker in einem im SWR zusehenden Film seinem Fahrer. Auf Nachfrage erklärte Stoch im Film, er nutze Termine nahe der französischen Grenze, um bei einem Metzger einzukaufen. „Eine schöne Entenpastete ist was Herrliches.“ Diese bekomme man hierzulande nicht in derselben Qualität und zu diesem Preis. Deshalb lasse er sich gelegentlich auch Baguette und Wurstwaren mitbringen. In ein „Fettnäpfchen“ sei er da getreten, sagte er später. Ob das wohl auch in Frankreich eingekauft wurde?

13.00 Uhr: Angespannt ist die Stimmung auch bei der AfD. Dass ihr Ministerpräsidentenkandidat Markus Frohnmaier gar nicht zur Landtagswahl antritt und am Ende wohl außenpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion bleibt, sorgte nicht nur bei der politischen Konkurrenz für Kritik. Auch innerparteilich sehen es manche hinter vorgehaltener Hand für zumindest nicht förderlich.

Auch, dass er auf den letzten Metern des Wahlkampfes in den Vereinigten Staaten weilte und an der Abschlusskundgebung seines Landesverbands nur mit einer Videobotschaft zugeschaltet wurde, sorgt für Kopfschütteln. Die beiden Parteichefs Tino Chrupalla und Alice Weidel, die beide vor Ort waren, nahmen den Namen des Politikers in ihren Reden jedenfalls nicht in den Mund.

Zudem werfen ihm die anderen Parteien vor, auch selbst in die sogenannte Vetternwirtschaftsaffäre der Partei involviert zu sein. So arbeitet sein Vater bei der Bundestagsabgeordneten Diana Zimmer. Zimmer wiederum ist ehrenamtliche Wahlkampfmanagerin des Politikers. Schon zuvor war bekannt geworden, dass auch Frohnmaiers Frau einen Job im Bundestag beim Abgeordneten Johann Martel hat.

Er selbst weist die Vorwürfe scharf zurück. „Im Rahmen einer Anti-AfD-Kampagne wird derzeit versucht zu skandalisieren, dass mehrere Personen mit demselben Nachnamen in der AfD engagiert sind“, sagte der Politiker. Es handele sich „um vollkommen rechtmäßige Beschäftigungsverhältnisse“.

12:45 Uhr: Bei der CDU herrschte zuletzt Krisenstimmung. Zwar kann die Partei mit einem besseren Ergebnis rechnen als noch 2021. Allerdings waren die 24,1 Prozent auch das historisch schlechteste Ergebnis der Partei in der Geschichte des Bundeslandes. Das Ziel, die Grünen vom Thron zu stoßen, wackelte zuletzt.

Hinzu kommen einige Äußerungen, die zumindest in den sozialen Netzwerken und bei der Konkurrenz für Empörung sorgten. In einem Interview aus dem Jahr 2018 etwa schwärmte der heute 37jährige von den „rehbraunen Augen“ einer Schülerin, die er beim Besuch einer Schule getroffen hatte. Kritiker sehen darin eine „Sexualisierung“ Minderjähriger. Hagel zeigte sich darüber genickt und wies darauf hin, dass seine Frau ihm schon damals den Kopf gewaschen habe.

Ebenfalls für Empörung sorgte ein Video des SWR, in dem gezeigt wird, wie Hagel – erneut beim Besuch einer Schulklasse – einer Lehrerin über den Mund fährt, als diese ihm eine Frage stellen will. Was der öffentlich-rechtliche Rundfunk laut Hagel allerdings verschwieg. Die offenbar aus dem linken Milieu stammende Lehrerin hatte den Politiker immer wieder unterbrochen. Gezeigt wurde das allerdings nicht. Viele vermuten dahinter eine Kampagne des Senders.

12.20 Uhr: Schauen wir mal auf die einzelnen Parteien und beginnen bei den Grünen. Die Messlatte in Baden-Württemberg liegt hoch für Spitzenkandidat Cem Özdemir. 2021 holten die Grünen dort mit Winfried Kretschmann mit 32,6 Prozent ihr bestes Ergebnis bei einer Landtagswahl überhaupt.

Özdemir, zuletzt Bundeslandwirtschaftsminister in der Ampel-Regierung, muss ohne den Amtsbonus antreten. Dennoch kann er laut Umfragen auf hohe Beliebtheitswerte bauen. Könnten die Bürger ihren Ministerpräsidenten direkt wählen, käme der 60jährige laut einer Befragung von Infratest Dimap von Ende Februar auf 42 Prozent. CDU-Kandidat Hagel kommt hier auf 21 Prozent und AfD-Ministerpräsidentenkandidat Markus Frohnmaier auf elf Prozent.

Özdemir wird parteiintern dem sogenannten „Realo“-Flügel zugerechnet und macht immer wieder mit Äußerungen auf sich aufmerksam, die in der eigenen Partei heftig kritisiert werden. Etwa, wenn er davor warnt, dass junge Frauen und Mädchen – wie seine Tochter – von „Männern mit Migrationshintergrund“ belästigt würden.

Dass sein Ruf auch deutlich besser ist als der seiner Partei, merkt man auch seinen persönlichen Wahlplakaten an. Einen Hinweis auf die Grünen sucht man dort nämlich vergebens. Zusammen mit Noch-Ministerpräsident Kretschmann lässt sich Özdemir auf Plakat mit Sätzen wie „Sie kennen ihn“ oder „Das Land im Blick“ abbilden. Fragt sich nur, wer von beiden gemeint ist.

12:00 Uhr: Noch ein paar harte Fakten zur Wahl: Insgesamt bewerben sich laut der Landeswahlleitung 1.184 Männer und Frauen für einen Sitz im neuen Landesparlament. 531 davon kandidieren nur direkt in einem der 70 Wahlkreise. 177 Bürger bewerben sich ausschließlich über die Landeslisten der Parteien und 476 treten in einem Wahlkreis sowie der Landesliste an. Zugelassen wurden 21 Parteien zur Wahl.

11.30 Uhr: Schauen wir mal ein bisschen genauer auf die letzten Befragungen vor der Wahl, aber auch auf das vergangene Wahlergebnis.

2021 setzten sich die Grünen mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann mit 32,6 Prozent und einem Rekordergebnis klar gegen die CDU durch, die auf schwache 24,1 Prozent kam. Die SPD wurde mit elf Prozent gerade noch so zweistellig, wie auch die FDP, die starke 10,5 Prozent erreichte. Die AfD ging mit 9,7 Prozent über die Ziellinie. Alle anderen Parteien scheiterten an der Fünf-Prozent Hürde. Darunter auch die Linkspartei mit 3,6 Prozent und die Freien Wähler mit drei Prozent.

Die jüngste Insa-Befragung ergab folgende Werte (in Klammern der Vergleich zur vorherigen Umfrage des Instituts):

CDU: 27 Prozent (-1)

SPD: 9 Prozent (-1)

Grüne: 24 Prozent (+2)

FDP: 6 Prozent

Linkspartei: 6 Prozent (-1)

AfD: 20 Prozent

Sonstige Parteien: 7 Prozent (+1)

Bei der Forschungsgruppe Wahlen des ZDF gab es diese Resultate:

CDU: 28 Prozent (+1)

SPD: 8 Prozent (-1)

Grüne 28 Prozent (+3)

FDP: 5,5 Prozent (-0,5)

Linke: 5,5 Prozent (-0,5)

AfD: 18 Prozent (-1)

Sonstige Parteien: 7 Prozent (-1)

11:00 Uhr: Willkommen beim Liveticker der JUNGEN FREIHEIT zur Landtagswahl in Baden-Württemberg. Rund 7,7 Millionen Wahlberechtigte ab 16 Jahren sind heute aufgerufen, ein neues Parlament zu wählen. Und es verspricht ein spannender Abend zu werden. Werden die Grünen wieder stärkste Kraft und können mit Cem Özdemir weiterhin den einzigen Ministerpräsidenten ihrer Partei stellen? Oder schnappt sich die CDU den Posten in ihrem früheren Stammland?

Umfragen sahen die beiden Parteien zuletzt gleichauf, allerdings mit stärker steigender Tendenz bei den Grünen. Hoffnungen auf ein starkes Ergebnis macht sich auch die AfD. Sie schickt mit Markus Frohnmaier einen eigenen Kandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten ins Rennen. Spannung gibt es auch bei den kleineren Parteien, zu denen im oft als „Ländle“ bezeichneten Bundesland auch die SPD gehört. Um den Einzug in den Landtag kämpfen zudem auch die FDP, die Linkspartei und das BSW.