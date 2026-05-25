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Nervige Natur: Dürfen wir die Mücke hassen?

Nervige Natur: Dürfen wir die Mücke hassen?

Nervige Natur: Dürfen wir die Mücke hassen?

Eine Mücke sitzt auf der Haut und saugt Blut
Eine Mücke sitzt auf der Haut und saugt Blut
Stechmücke saugt Blut.Foto: picture alliance / M.i.S. | Bernd Feil
JF-Plus Icon Premium Nervige Natur
 

Dürfen wir die Mücke hassen?

Die Mücke nervt, sticht und raubt den Schlaf – und kann mittlerweile mit modernster Technik bekämpft werden. Leider ist sie auch ökologisch bedeutsam.

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Stechmücke saugt Blut.Foto: picture alliance / M.i.S. | Bernd Feil
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