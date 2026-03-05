Baden-Württemberg: Der CDU-Vorsprung ist dahin

Anzeige

STUTTGART. Laut einer am Donnerstagabend für Baden-Württemberg veröffentlichten Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen für das ZDF haben die Grünen den jahrelangen Umfrage-Rückstand auf die CDU kurz vor der Landtagswahl egalisiert. Demnach kommen die beiden Koalitionspartner, die seit zehn Jahren unter Führung der Grünen regieren, nun auf jeweils 28 Prozent.

Dabei können beiden Parteien im Vergleich zur vorigen Umfrage von vor einer Woche zulegen: Die Christdemokraten von Spitzenkandidat Manuel Hagel um einen Prozentpunkt, die Grünen mit Spitzenkandidat Cem Özdemir allerdings um drei Prozentpunkte.

Das Duell der beiden Parteien um Platz eins geht zu Lasten der anderen: Die AfD verliert einen Punkt und erreicht nun 18 Prozent. Die SPD büßt ebenso viel ein und kommt mit nur noch acht Prozent auf den vierten Platz.

Sechs Parteien im Landtag Baden-Württembergs?

Auch für FDP und Linke mißt die Forschungsgruppe Wahl einen geringeren Wert – allerdings geht es für beide nur jeweils um einen halben Prozentpunkt nach unten, so dass sie mit 5,5 Prozent in den Landtag einziehen könnten.

Sonntagsfrage zur Landtagswahl in Baden-Württemberg • Forschungsgruppe Wahlen / ZDF: GRÜNE 28 % | CDU 28 % | AfD 18 % | SPD 8 % | FDP 5,5 % | DIE LINKE 5,5 % | Sonstige 7 %

➤ Verlauf: https://t.co/9h2sD77ymZ

🗓️ Nächste Landtagswahl: 8. März 2026 #ltwbw pic.twitter.com/Jh1hqT3ECm — Wahlrecht.de (@Wahlrecht_de) March 5, 2026



Sollte dieses Wahlergebnis am Sonntag tatsächlich zustande kommen, würde es für alle Parteien bis auf CDU und AfD zum Teil starke Verluste bedeuten. Stärkste Verlierer wären FDP (minus 5,0) und Grüne (minus 4,6 Punkte). Stärkster Gewinner wäre die AfD mit einem Plus von 9,3 Prozentpunkten. Die CDU würde um 3,9 Punkte zulegen.

Es ist das erste Mal seit April 2023, dass die CDU in einer Umfrage aller Institute nicht mehr vor den Grünen liegt. Bis in den Oktober vergangenen Jahres hinein betrug der Vorsprung sogar 14 Prozentpunkte.



Insa hatte am Mittwoch allerdings deutlich abweichende Werte veröffentlicht. Demzufolge erreicht die CDU mit 27 Prozent einen Vorsprung von drei Punkten auf die Grünen (24). Die AfD kommt dort auf 20 Prozent, die SPD auf neun und FDP sowie Linke auf jeweils sechs Prozent. (fh)