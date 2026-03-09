Könnte Kubicki die dahinsiechende FDP retten?

Hoffnungsträger Wolfgang Kubicki? Das Aus von FDP-Chef Christian Dürr (rechts) scheint genauso nahe wie das Ende der gesamten Partei. Hier beide am Tag der Bundestagswahl im Februar 2025 Foto: picture alliance/dpa/Revierfoto

Nach Baden-Württemberg ist vor Rheinland-Pfalz: Die parlamentarische Präsenz der FDP ist ein Tod auf Raten. Es fehlt an Köpfen, die das Ruder herumreißen können. Parteichef Dürr ist am Ende. Kann es Kubicki schaffen? Eine Analyse.