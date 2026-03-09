Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Tod auf Raten: Könnte Kubicki die dahinsiechende FDP retten?

Tod auf Raten: Könnte Kubicki die dahinsiechende FDP retten?

Tod auf Raten: Könnte Kubicki die dahinsiechende FDP retten?

Hoffnungsträger Wolfgang Kubicki? Das Ende von FDP-Chef Christian Dürr (rechts) scheint genauso nahe wie das Ende der gesamten Partei.
Hoffnungsträger Wolfgang Kubicki? Das Ende von FDP-Chef Christian Dürr (rechts) scheint genauso nahe wie das Ende der gesamten Partei.
Hoffnungsträger Wolfgang Kubicki? Das Aus von FDP-Chef Christian Dürr (rechts) scheint genauso nahe wie das Ende der gesamten Partei. Hier beide am Tag der Bundestagswahl im Februar 2025 Foto: picture alliance/dpa/Revierfoto
JF-Plus Icon Premium Tod auf Raten
 

Könnte Kubicki die dahinsiechende FDP retten?

Nach Baden-Württemberg ist vor Rheinland-Pfalz: Die parlamentarische Präsenz der FDP ist ein Tod auf Raten. Es fehlt an Köpfen, die das Ruder herumreißen können. Parteichef Dürr ist am Ende. Kann es Kubicki schaffen? Eine Analyse.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Hoffnungsträger Wolfgang Kubicki? Das Aus von FDP-Chef Christian Dürr (rechts) scheint genauso nahe wie das Ende der gesamten Partei. Hier beide am Tag der Bundestagswahl im Februar 2025 Foto: picture alliance/dpa/Revierfoto
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles