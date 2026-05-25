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Generationenkonflikt: Die Millennials sind vereinsamte Zeugen des Niedergangs

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Generationenkonflikt: Die Millennials sind vereinsamte Zeugen des Niedergangs

Die Generation der Millennials hadert mit sich und der Moderne (Symbolbild).
Die Generation der Millennials hadert mit sich und der Moderne (Symbolbild).
Die Generation der Millennials hadert mit sich und der Moderne (Symbolbild). Foto: picture alliance / imageBROKER | Addictive Stock
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Die Millennials sind vereinsamte Zeugen des Niedergangs

Wer die Haltung der Millennials ihrer Umwelt gegenüber verstehen will, muss deren Lebensumstände betrachten. Alte Heilsversprechen entpuppten sich als hohle Phrasen in einer Welt im radikalen Wandel. Das erschöpft. Ein Essay von Ferdinand Vogel.

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