Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Streit um Steuersenkungen: Aufstand der geldgierigen Landesfürsten

Streit um Steuersenkungen: Aufstand der geldgierigen Landesfürsten

Streit um Steuersenkungen: Aufstand der geldgierigen Landesfürsten

Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) und Hessens Regierungschef Boris Rhein (CDU): Im Lechzen nach Geld sind sich Landesfürsten einig. (Themenbild)
Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) und Hessens Regierungschef Boris Rhein (CDU): Im Lechzen nach Geld sind sich Landesfürsten einig. (Themenbild)
Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) und Hessens Regierungschef Boris Rhein (CDU): Im Lechzen nach Steuergeld sind sich Landesfürsten einig. Foto: picture alliance / Chris Emil Janßen | Chris Emil Janssen
JF-Plus Icon Premium Streit um Steuersenkungen
 

Aufstand der geldgierigen Landesfürsten

Aus Angst um ihre Pfründe wollen mehrere Ministerpräsidenten notfalls Steuersenkungen blockieren. Doch statt noch mehr Geld zu fordern, könnten die Landesfürsten anfangen, die eigenen Höfe auszumisten. Ein Kommentar.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) und Hessens Regierungschef Boris Rhein (CDU): Im Lechzen nach Steuergeld sind sich Landesfürsten einig. Foto: picture alliance / Chris Emil Janßen | Chris Emil Janssen
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles