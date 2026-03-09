Anzeige
Wahldebakel: Die breitbeinigen Dauerverlierer von der SPD

Absoluter Machtanspruch trotz Wählerflucht: Sie SPD-Vorsitzenden Bärbel Bas und Lars Klingbeil (v.l.n.r.). Foto: picture alliance/dpa | Sebastian Gollnow
JF-Plus Icon Premium Wahldebakel
 

Die breitbeinigen Dauerverlierer von der SPD

Es ist die fünfte Landtagswahl, bei der die SPD nur noch einstellig abschneidet. Fast wäre sie im Südwesten aus dem Parlament geflogen. Doch das ändert nichts an selbstherrlichen Erklärungen und am endlosen Machtanspruch der Partei. Eine Analyse.

