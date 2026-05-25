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Staatsausgaben: Wie Klingbeils Schuldenplan sogar die EU-Finanzstabilität gefährdet

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Staatsausgaben: Wie Klingbeils Schuldenplan sogar die EU-Finanzstabilität gefährdet

Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD): macht munter Schulden. Foto: picture alliance / NurPhoto | Ibrahim Ezzat
Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD): macht munter Schulden. Foto: picture alliance / NurPhoto | Ibrahim Ezzat
Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD): Jetzt droht ein EU-Defizitverfahren. Foto: picture alliance / NurPhoto | Ibrahim Ezzat
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Wie Klingbeils Schuldenplan sogar die EU-Finanzstabilität gefährdet

Der Beirat des Stabilitätsrates zerpflückt den Haushalt 2026. Zu optimistische Rechnungen, explodierende Ausgaben und ein milliardenschweres Defizit. Deutschland droht, seine Rolle als Vernunftanker der Eurozone zu verlieren.

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Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD): Jetzt droht ein EU-Defizitverfahren. Foto: picture alliance / NurPhoto | Ibrahim Ezzat
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