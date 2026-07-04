Liveticker zum AfD-Parteitag: Massive linksextreme Krawalle befürchtet

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5.40 Uhr: Mehrere Delegierte wie der AfD-Bundestagsabgeordnete Martin Siechert dokumentieren derweil ihre Anfahrt zum Parteitag unter immensem Polizeischutz auf X. Bisher scheint es alles recht reibungslos zu funktionieren. Wahnsinn, was für Zustände wir im Land haben, dass man den Parteitag der Partei mit den meisten Wählern so schützen muss! 7 Minuten unserer Anfahrt heute morgen. Danke an die Polizei. #Erfurt #AfD #Parteitag #Polizei pic.twitter.com/0xGIGETY18 — Martin Sichert, MdB (@Martin_Sichert) July 4, 2026

5.37 Uhr: Inzwischen sind die ersten Busse der Gegendemonstranten eingetroffen. 5.31 Uhr: In wenigen Minuten soll die erste Demonstration am Erfurter Hauptbahnhof beginnen. Mit dabei zahlreiche linke Gruppierungen: Gewerkschaften, Antifa-Organisationen, die Grüne Jugend und Vertreter der Bündnisse „Widersetzen“ und „Zusammenstehen“. JF-Reporter vor Ort berichten, dass das Messegelände gut gesichert zu sein scheint. Offenbar befinden sich auch Scharfschützen auf dem Dach der Halle. Auf der Messehalle in Erfurt steht ein Zelt der Polizei. Drinnen sind wohl Scharfschützen. pic.twitter.com/vvlYUu4SU7 — Henning Hoffgaard (@HenHoffgaard) July 4, 2026

5.21 Uhr: Vor dem Eingang der Messehalle bildet sich aufgrund der strengen Sicherheitskontrollen mittlerweile eine Schlange. Viele Delegierte sind bereits vor Ort. Umringt werden sie von dutzenden Polizeiwannen. Das Heerlager der Blauen. Dutzende Polizeiwannen vor der Halle und viele AfD-Delegierte sind schon da. pic.twitter.com/rp4in2f5ws — Henning Hoffgaard (@HenHoffgaard) July 4, 2026

5.09 Uhr: Eine Seltenheit in Deutschland: Die Polizei stellt Journalisten einen separaten Medienschutz an die Seite, um sie sicher zu eskortieren. 4.54 Uhr: Die ersten Delegierten und Journalisten sind bereits unter Schutz eines großen Polizeiaufgebots an der Erfurter Messe angelangt. 4.49 Uhr: Auf dem Weg zur Messehalle fährt das JF-Reporterteam an mehreren Antifa-Gruppen vorbei. Morgens 4:30 in Erfurt laufen schon in schwarz gekleidete „Demonstranten“ die Straßen entlang, auf dem Weg den AfD Parteitag zu blockieren. pic.twitter.com/j0OiGcaHzE — Lena (@lenasjfupdate) July 4, 2026

Die Laternenmasten der ganzen Stadt sind mit Plakaten der Linkspartei und MLPD bestückt. „AfD-Verbot jetzt“ und „Wer AfD wählt, wählt Faschismus“ steht darauf geschrieben. Die Stadt hängt voll damit. pic.twitter.com/51dJrM7hhz — Henning Hoffgaard (@HenHoffgaard) July 4, 2026

4.36 Uhr: Mehr als 200 „Widersetzen“-Busse sind auf dem Weg nach Erfurt. Darunter auch einige aus Österreich, wie die Initiative mitteilt. „Wir sind bereit, uns heute den Faschisten in den Weg zu stellen.“ 4.32 Uhr: Laut Polizei verlief die Nacht „insgesamt ruhig“. Trotz Drohnenflugverbot stellten die Beamten drei Drohnen sicher. Zudem ist die A71 zwischen dem Erfurter Kreuz und der AS Gispersleben einschließlich der Zu- und Abfahrten sowie die AS Bindersleben gesperrt. Unterdessen müssen Busse mit AfD Delegierten mit großen Konvois der Polizei zur Halle begleitet werden. Busse mit AfD Delegierten müssen mit großen Konvois der Polizei zur Halle begleitet werden. #erfurt pic.twitter.com/aP7dDo7KZc — JUNGE FREIHEIT (@jungefreiheit) July 4, 2026

4.25 Uhr: „Widersetzen“ veröffentlichte eine eigene sogenannte Aktionskarte. Neben Kundgebungen sind dort auch Anfahrtswege der AfD-Delegierten zu sehen, um auf mögliche zu blockierende Straßen hinzuweisen. Um 5 Uhr soll die erste große Demonstration an der Gothaer Straße beginnen. „Wir rechnen mit einem dynamischen Versammlungsgeschehen“, lassen es die Organisatoren den Teilnehmern wissen. 4.10 Uhr: Das Verwaltungsgericht Weimar hat noch am Freitagabend ein Versammlungsverbot des Thüringer Landesverwaltungsamts aufgehoben. Die Allgemeinverfügung sollte an diesem Wochenende auf bestimmten Anreisewegen zur Messe Erfurt gelten. Die Behörde hatte das Verbot mit Hinweisen auf mögliche Blockaden sowie dem Schutz von Rettungswegen und der öffentlichen Sicherheit begründet. Auf Antrag eines namentlich nicht genannten Kommunalpolitikers hob das Gericht die Verfügung nun auf.Ein polizeilicher Notstand sei nicht nachgewiesen worden. Gegen die Entscheidung kann noch Beschwerde beim Thüringer Oberverwaltungsgericht eingelegt werden.

4.00 Uhr: Mit dem „Widersetzen“-Bus nach Erfurt zu fahren, ist aufwändig. Man kauft zuerst in einem der teilnehmenden Berliner Lokale ein Busticket für die Demo. Das kostet 35 bis 45 Euro – je nach persönlicher Spendenbereitschaft – und gilt als vorläufig.

Man muss es anschließend gegen ein echtes Ticket eintauschen, das es im Anschluss an ein sogenanntes Aktionstraining geben soll.

Dieses Training hat es in sich. In einem Jugendzentrum im Herzen von Kreuzberg versammeln sich unlängst etwa 200 Teilnehmer auf dem Tartan-Fußballplatz des Gebäudes. Das Publikum ist jung, Altersdurchschnitt Mitte 20, der Frauenanteil liegt bei um die 70 Prozent. Zwei Frauen und ein Mann vom „Widersetzen“-Team moderieren durch den über vier Stunden langen Abend.

Die drei stellen sich mit ihren Gender-Pronomen vor und bitten zunächst um Entschuldigung. Sie seien heute stimmlich angeschlagen und hätten keinen Beamer dabei, weil sie erst vor Kurzem von einem Techno-Festival zurückgekommen seien. Dann wird über Beispiele für zivilen Ungehorsam gesprochen, über die eigenen Rechte bei Polizeikontrollen und juristische Hilfe bei Festnahmen.

Die „Widersetzen“-Moderatorin ermutigt alle, die ohne Freunde anreisen wollen, sich eine sogenannte Bezugsperson zu suchen. Jemanden, der die Handynummer des anderen hat und auf den man aufpasst – vic versa. Polizisten würden Festgenommene in der Regel Demonstranten nach dem gleichen „so gelesenen Geschlecht“ einteilen. Deshalb sei es sinnvoll, sich bei der Bezugspartnerwahl am eigenen, „so zugeschriebenen“ Geschlecht zu orientieren, rät sie den Zuhörern.

Die Frau liest den „Aktionskonsens“ von „Widersetzen“ vor. „Die AfD ist eine faschistische Partei, die Massendeportationen und andere Verbrechen plant. Sie ist gefährlich und muss gestoppt werden. Ihr Parteitag ist eine illegitime Versammlung, auf der sie die Machtübernahme vorbereitet. Ziviler Ungehorsam ist daher gerechtfertigt und geboten“, referiert sie. „Wir sind kreativ, offen und einladend für die Erfurter Bevölkerung. Von uns wird keine Eskalation ausgehen“, verspricht die Rednerin. Auch beim Blockieren sollten die Demonstranten „diskriminierungssensibel“ miteinander umgehen. Zum Schluss der Ansprache betont sie, dieser Konsens gelte nur für „Widersetzen“, nicht für die gesamte Demonstration. „Mit solchen Aktionen, die sich ebenfalls gegen den AfD-Bundesparteitag in Erfurt 2026 richten, sind wir solidarisch.“

3.55 Uhr: In Telegram-Gruppen von „Widersetzen“ und der Grünen Jugend werden potentielle Krawallmacher mehrfach darauf hingewiesen, nicht mit der Polizei zu sprechen, sollte diese sie festsetzen. Stattdessen sollen sich Betroffene an den Ermittlungsausschuss wenden, eine Antifa-NGO der Roten Hilfe, die den Störern rechtliche Unterstützung anbietet.

3.50 Uhr: Auch die JUNGE FREIHEIT ist mit einem Reporterteam am Freitag in Erfurt angekommen und bezeugte schon zahlreiche Polizeikolonnen, Mannschaftswagen und dutzende Wasserwerfer.

Erfurts Innenstadt wird von Blaulicht dominiert. Erste Gemeinschaftsbusse von Demonstranten schlagen auf. pic.twitter.com/bGQpU4cUpm — JUNGE FREIHEIT (@jungefreiheit) July 3, 2026



Beim Akkreditierungsprozess, den das BKA übernommen hat, hieß es am Freitag, „die Kontrollschleuse wurde zuletzt beim G7 Gipfel eingesetzt“.

„die Kontrollschleuse wurde zuletzt beim G7 Gipfel eingesetzt“ sagt man uns. Das BKA hat die gesamte Akkreditierung des Parteitages in Erfurt übernommen. pic.twitter.com/m2IaoSl4Eh — JUNGE FREIHEIT (@jungefreiheit) July 3, 2026

3.45 Uhr: Der ehemalige Vorsitzende der Linkspartei, Jan van Aken, trat zwar aus gesundheitlichen Gründen von seinem Amt zurück. Einen Besuch mit gelber Warnweste in der Andreaskirche ließ er sich aber nicht nehmen. In einem Instagram-Video von „Widersetzen“ rief van Aken am Vorabend des AfD-Parteitags dazu auf, „zum Jahrestag der Neuerfindung der NSDAP“ ein „starkes Zeichen“ zu setzen und „auf die Straße“ zu gehen.

Am Freitag hatte die Polizei in der Thüringer Landeshauptstadt bis zum frühen Nachmittag schon 69 Straftaten und zehn Ordnungswidrigkeiten erfasst. Ein Polizeisprecher teilte in einem Video auf X mit, dass es sich dabei überwiegend um Graffiti handele. Zur Mittagszeit versammelten sich zudem rund 30 Teilnehmer des Bündnisses „Widersetzen“ an der Messe Erfurt, die von der AfD für ihren Bundesparteitag genutzt wird.

Laut Bild-Zeitung machte die Polizei am Vortag des AfD-Parteitages fünf Depots mit Pflastersteinen ausfindig, die mutmaßlich dafür genutzt werden sollten, Polizisten und AfD-Politiker anzugreifen. Brisant: Einige der Depots wurden mitten im Stadtgebiet gefunden. Wie viele weitere es vielleicht an strategischen Zufahrtsstraßen zur Messe oder entlang der Autobahn gibt, ist nicht bekannt.

3.40 Uhr: Die ersten Proteste gegen den AfD-Bundesparteitag starteten am Donnerstag in Erfurt mit einer Drohnen-Lichtshow verschiedener linker Initiativen wie „Kein Bock auf Nazis“, „Zusammenstehen“ und „Widersetzen“. Neben Schriftzügen wie „FCK AfD“, „Gegen den Rechtsruck“ und „Erfurt bleibt stabil“ zeigten die leuchtenden Drohnen unter anderem auch einen Regenbogen am Abendhimmel. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk begleitete die Show von Beginn an mit einem Kamerateam.

Der MDR berichtet über eine Drohnen-Demo gegen den AFD Parteitag in Erfurt. Das MDR Kamerateam war auch beim Aufbau der Drohnen dabei. #OerrBlog pic.twitter.com/fAsEsXwcwo — ÖRR Blog. (@OERRBlog) July 3, 2026

3.35 Uhr: Zu einer echten Machtprobe auf dem Parteitag könnte die Vergabe des Postens des Schatzmeisters der auf 40 Millionen Euro schweren Partei werden. Seit sechs Jahren hat diesen Posten Carsten Hütter aus Sachsen inne. Er wird sich allerdings wohl einer Kampfkandidatur gegen den Brandenburger Hannes Gnauck stellen müssen, der zum Münzenmaier-Netzwerk gehört. Sollte, wie hinter vorgehaltener Hand vermutet wird, Chrupalla selbst Hütter vorschlagen, könnte sich zeigen, wie groß der Rückhalt für den Parteichef wirklich ist.

Und was wäre ein AfD-Parteitag ohne eine Debatte über die Unvereinbarkeitsliste der Partei? Sie ist insbesondere dem Höcke-Lager seit Jahren ein Dorn im Auge, obwohl auch Personen, die in einer dort hinterlegten Gruppierung mit Zwei-Drittel-Mehrheitsbeschluss des zuständigen Landesverbandes aufgenommen werden können. Höcke selbst fordert nun in einem Antrag, der Bundesvorstand müsse die Liste überarbeiten. „Dabei soll eine gegenwärtige oder in der Vergangenheit bestehende Mitgliedschaft nur in jenen Parteien und Organisationen unvereinbar mit der Mitgliedschaft der AfD sein“, die „eine auf die Abschaffung der parlamentarischen Demokratie und Errichtung einer Diktatur abzielende Programmatik“ haben oder zum gewalttätigen Umsturz aufrufen. Zudem solle eine Verjährungsfrist von zehn Jahren eingeführt werden, nach der auch Personen aus solchen Organisationen Mitglied der AfD werden können.

Lagerübergreifend sehen viele die Debatte – auch wenn sie selbst Reformbedarf in der Frage sehen – jedoch kritisch. Eine Extremismus-Debatte kurz vor den Landtagswahlen soll verhindert werden. Gut möglich, dass das Thema am Ende in einer Kommission wegverwaltet wird.

3.30 Uhr: Thema bei den Flurgesprächen innerhalb der Partei ist derzeit vor allem einer: Tom Rohrböck. Schon vor einigen Jahren tauchte der Name kurz in der Öffentlichkeit auf, weil Weidel sich mit ihm traf. Heute wird der parteiintern „Phantom“ genannte Geschäftsmann, der früher erfolglos versucht haben soll, CDU und FDP zu beeinflussen, aber vor allem mit Versuchen in Verbindung gebracht wird, Stimmung gegen Kandidaten von Weidel zu machen. Besonders in Niedersachsen soll sein Einfluss stark sein. Bei der jüngsten Vorstandswahl in Bayern soll er maßgeblich hinter der am Ende gescheiterten Kandidatur Reinhard Mixls gestanden haben. Doch wie einflussreich ist er wirklich? Jeder, mit dem die JF vertraulich über Rohrböck sprechen konnte, bestätigt, dass viele Mandatsträger und Funktionäre schon mal Kontakt mit ihm gehabt haben sollen. Einer, der ihn selbst besuchte, beschreibt Rohrböck als eine Art „Telefonzelle“, der viele Kontakte vermitteln könnte.

Doch niemand will sich öffentlich dazu bekennen. Zu groß ist der Vorbehalt vieler Mitglieder gegen einen als zwielichtig wahrgenommenen Geschäftsmann. Auf Betreiben Weidels fasste der Bundesvorstand jüngst einen Beschluss, der die Teilnahme Rohrböcks an Parteiveranstaltungen untersagt. „Ich pflege Kontakt zur Hälfte der 150 AfD-Bundestagsabgeordneten und mehreren Mitgliedern des AfD-Bundesvorstands“, sagte der 58jährige vor einigen Tagen der Bild-Zeitung.

Sein Geld verdiene er als „Söldner“. Seine Auftraggeber seien „große Unternehmen aus Deutschland, Österreich, Italien oder den USA. Sie kontaktieren mich wohl teils im Auftrag von Nachrichtendiensten. Sie wollen Informationen zur AfD – und ich liefere sie.“ Ein Wichtigtuer? Klar ist, in der Partei kommen solche Geheimdienst-Sätze gar nicht gut an.

Rohrböck soll auch maßgeblich hinter dem Versuch Niedersachsens stehen, den Bundestagsabgeordneten Marcel Queckemeyer in den Bundesvorstand zu bringen. Als drittgrößter Landesverband hat Niedersachsen laut dem innerparteilichen Proporz ein Recht auf ein Mitglied in der Parteiführung. Dass er hinter den Kulissen an einer Nein-Stimmen-Kampagne gegen Weidel arbeitet, hat ihm allerdings auch viele Gegner beschert – besonders aus dem Münzenmaier-Netzwerk.

3.25 Uhr: Während man draußen vor der Halle mit schweren Krawallen rechnet, dürfte es drinnen weit zivilisierter zugehen. Wichtigster Tagesordnungspunkt der AfD ist die Wahl eines neuen Bundesvorstands. Eine Wiederwahl der beiden Parteichefs Tino Chrupalla und Alice Weidel gilt eigentlich als sicher. Zuletzt nahm die Nervosität innerhalb der Partei jedoch zu.

Dass die beiden Vorsitzenden um Einfluss – auch auf Kosten des jeweils anderen – ringen, ist ein nur schlecht gehütetes Geheimnis. Während Weidel vom einflussreicher werdenden Netzwerk des rheinland-pfälzischen Bundestagsabgeordneten Sebastian Münzenmaier gestützt wird, soll das Lager um Chrupalla vor allem aus Niedersachsen Unterstützung erhalten.

Bei Münzenmaier stehen das Lager des Bundestagsabgeordneten Matthias Helferich in Nordrhein-Westfalen, Weidels Landesverband aus Baden-Württemberg, große Teile Hessens, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Rheinland-Pfalz, das Saarland, Bremen, Hamburg, Berlin und Schleswig-Holstein. Auch mit dem Thüringer Landesverband von Björn Höcke gibt es Absprachen.

Chrupallas Machtbasis ist Niedersachsen, Sachsen, das Lager um NRW-Landeschef Martin Vincentz in NRW und Teile Bayerns. Wobei keine Seite alle Delegierte eines Bundeslandes kontrolliert. Das Lager von Chrupalla kann man auf rund 180-200 Delegierte schätzen, das von Münzenmaier und Weidel auf rund 300. Insgesamt gibt es 600 Delegierte. Die Frage ist nur, mit welchem Ergebnis gehen Weidel und Chrupalla durch? 2024 in Essen ging Chrupalla für viele Beobachter überraschend mit 82,7 Prozent vor Weidel mit 79,8 Prozent über die Ziellinie.

3.20 Uhr: Auch die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) warnte vor „massiven Ausschreitungen“ und Gewaltangriffen gegen Polizisten. „Leider gehen wir davon aus, dass neben dem legitimen friedlichen Protest auch einige Aktivisten aus dem linken und linksextremen Milieu vor Ort sind, die bereits jetzt Gewalttaten gegen unsere Kolleginnen und Kollegen planen. Das ist äußerst besorgniserregend“, teilte Bundeschef Heiko Teggatz mit.

Dabei bezog sich die DPolG unter anderem auf Aufrufe auf linksextremen Portalen wie „Indymedia“, Einsatzkräfte unter anderem mit Molotowcocktails anzugreifen (JF berichtete). Bereits der Gründungsparteitag der AfD-Jugendorganisation „Generation Deutschland“ habe gezeigt, wozu „Straftäter im Deckmantel von linkem und linksextremistischem Aktivismus“ in der Lage seien. „Gewalttäter müssen mit harten strafrechtlichen Konsequenzen rechnen – und zwar sofort“, forderte Teggatz.

Dabei bekräftigte er die Forderung nach strafrechtlichen Schnellverfahren bei Attacken auf Polizisten sowie nach bundesweiter Vorbeugehaft von bis zu 30 Tagen, um zukünftige Rechtsverletzungen oder schwere Störungen zu verhindern.

3.15 Uhr: Die Sicherheitsbehörden in Erfurt stellen sich auf Ausschreitungen historischen Ausmaßes ein. Nach internen Polizeidokumenten rechnen die Behörden mit mehr als 50.000 Gegendemonstranten und bis zu 2.500 gewaltbereiten Linksextremisten der Kategorie „Rot“ (JF berichtete).

Der Parteitag soll in der Messe Erfurt stattfinden. Erwartet werden koordinierte Blockaden auf Zufahrtswegen, bis zu 30 Blockadepunkte und der Versuch, die Anreise der AfD-Delegierten erheblich zu behindern oder ganz zu verhindern.

Das ursprünglich angenommene „Worst-Case-Szenario“ wird in den internen Unterlagen inzwischen ausdrücklich als realistisch bewertet. Bereits in den frühen Morgenstunden des 4. Juli könne laut Behörden ein „lageprägender Kippunkt“ erreicht werden. Sie rechnen mit Massenblockaden, Störungen im Umfeld der Messe und Angriffen auf Einsatzkräfte, Absperrungen sowie Polizeifahrzeuge. Die befürchtete Größenordnung erinnert Sicherheitskreise an frühere linksextreme Großmobilisierungen. Genannt werden der G-8-Gipfel in Heiligendamm, der Nato-Gipfel in Straßburg und der G-20-Gipfel in Hamburg. Beim G-20-Gipfel 2017 kam es zu schweren Ausschreitungen, Hunderte Polizisten wurden verletzt.

3.10 Uhr: Seit Monaten mobilisieren linke und linksextreme Gruppen gegen den Parteitag. Ziel des stichwortgebenden Bündnisses „Widersetzen“ ist ausdrücklich, das Parteitreffen zu verhindern. Dazu sollen große Teile Erfurts rechtswidrig blockiert werden. Schon beim Gründungstreffen der neuen AfD-Jugendorganisation „Generation Deutschland“ in Gießen im vergangenen November war die Gruppierung federführend an den massiven Krawallen und Angriffen auf Polizei und AfD-Anhänger beteiligt. Insgesamt werden Hunderte Busse aus ganz Deutschland erwartet, um Linksextremisten nach Erfurt zu karren. Die Stadt hat weitgehende Demonstrationsverbote erlassen. Dass sich die die Gegendemonstranten daran halten, glaubt allerdings niemand.

Zuletzt wurde bekannt, dass in einem Papier aus den Reihen der Gegendemonstranten sogar Tips für Sprengstoffanschläge und Brandanschläge (JF berichtete).

3.00 Uhr: Willkommen beim Liveticker der JUNGEN FREIHEIT zum AfD-Bundesparteitag in Erfurt und den angekündigten massiven Gegenprotesten. Wir sind für Sie heute mit mehreren Reportern in der Halle und draußen auf den Straßen unterwegs.