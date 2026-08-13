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Eine Partei vor dem Knall: Lage der SPD: Die letzte Rettung heißt AfD-Verbot

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Gelbwesten in Not: Die SPD-Vorsitzendenden Lars Klingbeil und Bärbel Bas.
Gelbwesten in Not: Die SPD-Vorsitzendenden Lars Klingbeil und Bärbel Bas.
Gelbwesten in Not: Die SPD-Vorsitzendenden Lars Klingbeil und Bärbel Bas. Foto: picture alliance / Chris Emil Janßen
JF-Plus Icon Premium Eine Partei vor dem Knall
 

Lage der SPD: Die letzte Rettung heißt AfD-Verbot

Bundesweit auf Platz vier abgerutscht, steht die SPD vor Debakeln bei den Landtagswahlen. Danach dürften die Parteichefs Klingbeil und Bas stürzen. Als Nachfolgerin wird die nächste Verliererin gehandelt. Ein Hintergrundbericht über den Untergang der Genossen.

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Gelbwesten in Not: Die SPD-Vorsitzendenden Lars Klingbeil und Bärbel Bas. Foto: picture alliance / Chris Emil Janßen
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