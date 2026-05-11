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Fall Büttner: Inszenierter Anschlag? Familienministerium überprüft geförderte NGO

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Der Brandenburger Antisemitismusbeauftragte Andreas Büttner, der eng mit „Demokratie“-NGO verwoben war, auf die derzeit ein fragwürdiges Licht fällt
Der Brandenburger Antisemitismusbeauftragte Andreas Büttner, der eng mit „Demokratie“-NGO verwoben war, auf die derzeit ein fragwürdiges Licht fällt
Im Zentrum einer seltsamen Affäre: der Brandenburger Antisemitismusbeauftragte Andreas Büttner. Foto: IMAGO / dts Nachrichtenagentur
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Inszenierter Anschlag? Familienministerium überprüft geförderte NGO

Nach dem Anschlag auf den Brandenburger Antisemitismusbeauftragten sind zwei Leiter einer „Demokratie“-NGO tatverdächtig. Die Organisation hat Gelder auch vom Bund erhalten. Jetzt erfuhr die JF, dass das Familienministerium eine Prüfung eingeleitet hat.

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Im Zentrum einer seltsamen Affäre: der Brandenburger Antisemitismusbeauftragte Andreas Büttner. Foto: IMAGO / dts Nachrichtenagentur
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