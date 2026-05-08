Erstmals liegt die AfD beim ARD-„Deutschlandtrend“ auf Platz eins

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BERLIN. Seit 1997 wird der ARD-„Deutschlandtrend“ erhoben. Nach 29 Jahren bietet er im Mai mehrere Ergebnisse, die es so noch nie gegeben hat. Bei der Sonntagsfrage liegt dort erstmals die AfD vorn – und zwar mit dem besten Ergebnis, das Infratest dimap jemals für die Partei gemessen hat: 27 Prozent. Das ist ein Zugewinn von zwei Punkten gegenüber dem April.

Die CDU/CSU verliert zwei Prozentpunkte und käme aktuell auf 24 Prozent. Die SPD läge unverändert bei zwölf Prozent und käme weiterhin nur auf Platz vier – hinter den Grünen, die mit 15 Prozent einen Punkt im Vergleich zum April zulegen. Die Linke bleibt unverändert bei zehn Prozent.

Nicht in den Bundestag käme weiterhin das BSW mit unverändert drei Prozent. Ebenfalls an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern würde die FDP, die mit vier Prozent allerdings einen Punkt zulegt. Alle anderen Parteien kämen zusammen auf fünf Prozent (-2).

Schwarz-Rot nach einem Jahr auf Tiefstand

Die Umfrageinstitute Forsa, Insa und YouGov hatten die AfD bereits in den vergangenen Wochen vor der Union gesehen – zum Teil mit einem Vorsprung von fünf Punkten (die JF berichtete).

Bei der Beliebtheit der Bundesregierung ermittelte Infratest dimap den schlechtesten Wert, den eine Regierung zwölf Monate nach Amtsantritt je erreicht hat. Nur noch 13 Prozent der Deutschen sind zufrieden oder sehr zufrieden. 86 Prozent sind demnach aktuell weniger oder gar nicht zufrieden.



Allerdings gibt es noch Rekorde, die Schwarz-Rot brechen kann: Zu späteren Zeitpunkten gab es drei Bundesregierungen, die noch schlechter abschnitten. Rot-Grün im November 2003 und März 2004 (jeweils elf Prozent Zufriedenheit) sowie Schwarz-Gelb im Juni 2010 (zwölf Prozent).

Nie war ein Bundeskanzler im „Deutschlandtrend“ unbeliebter als Merz

Tiefer als Friedrich Merz (CDU) hat indes noch nie ein Bundeskanzler im „Deutschlandtrend“ gestanden. Mit seiner politischen Arbeit sind aktuell lediglich 16 Prozent zufrieden – das sind noch einmal fünf Punkte weniger als im April. 83 Prozent sind unzufrieden – sieben Punkte mehr als im Vormonat. (fh)