Christian von Stetten: Der Mann, der der Koalition das Aus prophezeit

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Burgherren haben einen guten Blick in die Ferne und somit auch ein Stück weit in die Zukunft. Sie können schon früh sehen, wer anrückt. Christian Freiherr von Stetten ist Burgherr des Familiensitzes Burg Stetten, eine zu Zeiten der Staufer errichtete Anlage in Hohenlohe, im Nordosten Württembergs. Der gelernte Kaufmann und Diplom-Betriebswirt ist Unternehmer und sitzt seit 2002 für die CDU im Bundestag.

Das war jene Wahl, in der CSU-Chef Edmund Stoiber gegen Gerhard Schröder verlor und der Aufstieg Angela Merkels als Fraktionsvorsitzende begann, ehe sie 2005 Kanzlerin wurde. Von Stetten sah Kabinette kommen und gehen, erlebte Merkels Ende, die Ampel-Koalition und jetzt die Regierung Merz.

Sohn des CDU-Konservativen Wolfgang von Stetten

Aber zur Konstante im Leben des 1970 in Stuttgart geborenen Sohnes des CDU-Bundestagsabgeordneten (1990 bis 2002) Wolfgang von Stetten gehört die Verbundenheit mit der Heimat und mit seinem Wahlkreis Schwäbisch Hall-Hohenlohe, den er stets direkt gewann. Zuletzt 2025 mit 36 Prozent vor der AfD (24) und SPD (14,9) – ein Beweis, dass auch ein Burgherr volksnah sein kann. Manchmal sorgte er auch außerhalb der Wirtschaftspolitik für Schlagzeilen, so als er 2012 den Rapper Bushido ein Praktikum in seinem Bundestagsbüro machen ließ.