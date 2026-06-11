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Paragraph 188: Als „Fot…Fritz“ darf man Merz bezeichnen – aber nur, wenn man Glück hat

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Bundeskanzler Friedrich Merz
Bundeskanzler Friedrich Merz
Was darf man über Bundeskanzler Friedrich Merz äußern – und war nicht? Für den Otto Normalbürger ist die Lage schwer zu durchblicken. Foto: IMAGO / dts Nachrichtenagentur
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Als „Fot…Fritz“ darf man Merz bezeichnen – aber nur, wenn man Glück hat

Als „Lackaffe“ oder „Lügenfritz“ darf man den Bundeskanzler nicht bezeichnen – Politikerbeleidigung! „Fot…Fritz“ darf man Merz dagegen schon nennen, wie die JF nun erfuhr. Doch es kommt darauf an, welche Staatsanwaltschaft zuständig ist.

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Was darf man über Bundeskanzler Friedrich Merz äußern – und war nicht? Für den Otto Normalbürger ist die Lage schwer zu durchblicken. Foto: IMAGO / dts Nachrichtenagentur
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