Was darf man über Bundeskanzler Friedrich Merz äußern – und war nicht? Für den Otto Normalbürger ist die Lage schwer zu durchblicken. Foto: IMAGO / dts Nachrichtenagentur

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Als „Fot…Fritz“ darf man Merz bezeichnen – aber nur, wenn man Glück hat

Deutschland

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| Autor: Sandro Serafin

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Als „Lackaffe“ oder „Lügenfritz“ darf man den Bundeskanzler nicht bezeichnen – Politikerbeleidigung! „Fot…Fritz“ darf man Merz dagegen schon nennen, wie die JF nun erfuhr. Doch es kommt darauf an, welche Staatsanwaltschaft zuständig ist.

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