Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Anja Arndt, AfD
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Nullnummer-Gipfel in Berlin: Die Therapiegruppe Klingbeil-Merz ist hochnot peinlich

Nullnummer-Gipfel in Berlin: Die Therapiegruppe Klingbeil-Merz ist hochnot peinlich

Nullnummer-Gipfel in Berlin: Die Therapiegruppe Klingbeil-Merz ist hochnot peinlich

Das Bild zeigt Bundesfinanzminister Lars Klingbeil von der SPD und Bundeskanzler Friedrich Merz von der CDU.
Das Bild zeigt Bundesfinanzminister Lars Klingbeil von der SPD und Bundeskanzler Friedrich Merz von der CDU.
Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (links, SPD) und Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU): Dilletanten unter sich. Foto: picture alliance/dpa | Michael Kappeler
JF-Plus Icon Premium Nullnummer-Gipfel in Berlin
 

Die Therapiegruppe Klingbeil-Merz ist hochnot peinlich

Die Bundesregierung arbeitet derart schlecht, dass Merz und Klingbeil inzwischen selbst Nicht-Ergebnisse als Erfolg verkaufen wollen. Das ist vollkommen inakzeptabel. Ein Kommentar von Kurt Zach.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (links, SPD) und Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU): Dilletanten unter sich. Foto: picture alliance/dpa | Michael Kappeler
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles