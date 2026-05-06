Chrupalla: „Wir sprechen regelmäßig mit Unions-Abgeordneten“

„Das rechne ich ihm an“: Oppositionsführer Tino Chrupalla (AfD, rechts) hat nicht nur Kritik für Kanzler Friedrich Merz übrig. Foto: picture alliance / Geisler-Fotopress | Bernd Elmenthaler

Ein Jahr Kanzler Friedrich Merz: Wie geht es weiter? Oppositionsführer Chrupalla erklärt im JF-Interview, ob er mit Neuwahlen rechnet, eine Minderheitsregierung tolerieren würde – und was Merz gut gemacht hat. Die AfD bereite sich derzeit auf alle Möglichkeiten vor.