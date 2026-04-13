Die letzten Sekunden im Leben von Liana K.

Verlor durch die Hand eines abgelehnten Asylbewerbers ihr Leben: Liana K. Foto: privat, mit freundlicher Genehmigung der Mutter

Im Prozess um den Mord an Liana K. zeichnet die Aussage ihres Großvaters ein dramatisches Bild der letzten Augenblicke im Leben seiner Enkelin. Mit den Ereignissen hat er bis heute zu kämpfen. Die JF berichtet aus dem Gerichtssaal.