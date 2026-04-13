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Mordprozess gegen Muhammad A.: Die letzten Sekunden im Leben von Liana K.

Mordprozess gegen Muhammad A.: Die letzten Sekunden im Leben von Liana K.

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Liana K. wurde von einem Iraker getötet.
Liana K. wurde von einem Iraker getötet.
Verlor durch die Hand eines abgelehnten Asylbewerbers ihr Leben: Liana K. Foto: privat, mit freundlicher Genehmigung der Mutter
JF-Plus Icon Premium Mordprozess gegen Muhammad A.
 

Die letzten Sekunden im Leben von Liana K.

Im Prozess um den Mord an Liana K. zeichnet die Aussage ihres Großvaters ein dramatisches Bild der letzten Augenblicke im Leben seiner Enkelin. Mit den Ereignissen hat er bis heute zu kämpfen. Die JF berichtet aus dem Gerichtssaal.

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Verlor durch die Hand eines abgelehnten Asylbewerbers ihr Leben: Liana K. Foto: privat, mit freundlicher Genehmigung der Mutter
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