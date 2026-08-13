Mauerbau rief „Wut, Zorn und Widerstand“ hervor

Arbeiter erhöhen die Sektorensperre an der Bernauer Straße in Berlin im August 1961 Foto: picture alliance / dpa | DB dpa

Vor 65 Jahren geschah das Unvorstellbare: Am 13. August 1961 zog die SED eine tödliche Mauer quer durch die deutsche Hauptstadt. Der damalige Student Klaus Fleischmann war nicht bereit, das hinzunehmen – und nahm den Kampf auf. Ein Interview.