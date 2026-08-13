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Deutsche Teilung: Mauerbau rief „Wut, Zorn und Widerstand“ hervor

Deutsche Teilung: Mauerbau rief „Wut, Zorn und Widerstand“ hervor

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Arbeiter erhöhen die Sektorensperre an der Bernauer Straße in Berlin im August 1961 und bauen so die Berliner Mauer auf.
Arbeiter erhöhen die Sektorensperre an der Bernauer Straße in Berlin im August 1961 und bauen so die Berliner Mauer auf.
Arbeiter erhöhen die Sektorensperre an der Bernauer Straße in Berlin im August 1961 Foto: picture alliance / dpa | DB dpa
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Mauerbau rief „Wut, Zorn und Widerstand“ hervor

Vor 65 Jahren geschah das Unvorstellbare: Am 13. August 1961 zog die SED eine tödliche Mauer quer durch die deutsche Hauptstadt. Der damalige Student Klaus Fleischmann war nicht bereit, das hinzunehmen – und nahm den Kampf auf. Ein Interview.

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Arbeiter erhöhen die Sektorensperre an der Bernauer Straße in Berlin im August 1961 Foto: picture alliance / dpa | DB dpa
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