In Sachsen-Anhalt wird es jetzt hektisch

Die Linke bietet sich der CDU an, die CDU verbietet jede Kooperation mit der AfD, das BSW verliert Mitglieder, der Generalsekretär der Bundes-SPD spricht vor 30 Leuten: Vier Wochen vor der Wahl in Sachsen-Anhalt fürchten sich alle vor der AfD. Eine Lagebeschreibung.