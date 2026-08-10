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Vier Wochen vor der Wahl: In Sachsen-Anhalt wird es jetzt hektisch

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Sachsen-Anhalts AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund am Sonnabend bei einem Grillfest mit 800 Anhängern.
Sachsen-Anhalts AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund am Sonnabend bei einem Grillfest mit 800 Anhängern.
Sachsen-Anhalts AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund am Sonnabend bei einem Grillfest mit 800 Anhängern. Foto: picture alliance/dpa | Matthias Bein
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In Sachsen-Anhalt wird es jetzt hektisch

Die Linke bietet sich der CDU an, die CDU verbietet jede Kooperation mit der AfD, das BSW verliert Mitglieder, der Generalsekretär der Bundes-SPD spricht vor 30 Leuten: Vier Wochen vor der Wahl in Sachsen-Anhalt fürchten sich alle vor der AfD. Eine Lagebeschreibung.

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Sachsen-Anhalts AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund am Sonnabend bei einem Grillfest mit 800 Anhängern. Foto: picture alliance/dpa | Matthias Bein
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