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Rechtsstaats-Diskussion: Wer sind die Richter, die ein AfD-Verbot fordern?

Rechtsstaats-Diskussion: Wer sind die Richter, die ein AfD-Verbot fordern?

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Drei von 58: Die Richter Georg D. Falk, Frank Schreiber, Staatsanwältin Katrin Frauenkron (v.l.n.r.) fordern ein AfD-Verbotsverfahren.
Drei von 58: Die Richter Georg D. Falk, Frank Schreiber, Staatsanwältin Katrin Frauenkron (v.l.n.r.) fordern ein AfD-Verbotsverfahren.
Drei von 58: Die Richter Georg D. Falk, Frank Schreiber, Staatsanwältin Katrin Frauenkron (v.l.n.r.) fordern ein AfD-Verbotsverfahren. Fotos: picture alliance / dpa (3)| Arne Dedert, David Young, Fabian Sommer
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Wer sind die Richter, die ein AfD-Verbot fordern?

Trotz gesetzlichen Mäßigungsgebotes fordern mehr als 50 Richter und sieben Staatsanwälte ein AfD-Verbotsverfahren und legen sich fest: „Die AfD ist eine verfassungsfeindliche Partei.“ Wegen der politischen Relevanz veröffentlicht die JF ihre Namen.

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Drei von 58: Die Richter Georg D. Falk, Frank Schreiber, Staatsanwältin Katrin Frauenkron (v.l.n.r.) fordern ein AfD-Verbotsverfahren. Fotos: picture alliance / dpa (3)| Arne Dedert, David Young, Fabian Sommer
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