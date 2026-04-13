Bereits jeder Vierte in Deutschland hat Migrationshintergrund

WIESBADEN. Mehr als jeder vierte Einwohner in Deutschland hat inzwischen einen Migrationshintergrund. Nach neuen Daten des Statistischen Bundesamts lebten 2025 rund 21,8 Millionen Menschen mit eigener Zuwanderung oder mit zwei seit 1950 eingewanderten Elternteilen in der Bundesrepublik. Ihr Anteil an der Bevölkerung stieg binnen eines Jahres von 25,8 auf 26,3 Prozent.

Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, waren 16,4 Millionen Menschen selbst nach Deutschland eingewandert. Das entspricht 19,8 Prozent der Bevölkerung. Weitere 5,4 Millionen Menschen oder 6,5 Prozent sind in Deutschland geborene Kinder von zwei eingewanderten Elternteilen.

Besonders stark vertreten sind Herkunftsländer wie Polen, die Türkei, die Ukraine, Russland und Syrien. Allein aus diesen fünf Staaten stammen 6,3 Millionen Menschen und damit 39 Prozent aller Eingewanderten. Seit 2005 ist die Zahl der Menschen mit Migrationshintergrund um 8,8 Millionen oder 67 Prozent gestiegen. Ohne diesen Zuwachs wäre die Bevölkerung in Deutschland laut Statistischem Bundesamt deutlich stärker geschrumpft. Während die Gesamtbevölkerung 2025 leicht zurückging, fiel der Rückgang wegen der anhaltenden Zuwanderung wesentlich geringer aus.

27 Prozent Migranten in Deutschland haben einen Berufsabschluss

Auffällig sind die Unterschiede bei der beruflichen Qualifikation: Zwar verfügten 33 Prozent der eingewanderten 25- bis 34jährigen über einen akademischen Abschluss – fast so viele wie im Durchschnitt dieser Altersgruppe. Zugleich hatten aber 36 Prozent keinen beruflichen Abschluss und befanden sich weder in Ausbildung noch im Studium. In der Gesamtbevölkerung liegt dieser Anteil bei 17 Prozent. Einen klassischen Berufsabschluss hatten unter jungen Eingewanderten nur 27 Prozent, in der Gesamtgruppe dieser Altersklasse dagegen 46 Prozent.

Die Zahlen beruhen auf dem Mikrozensus 2025, einer jährlichen Stichprobenerhebung unter rund einem Prozent der Bevölkerung. Nicht erfasst werden dabei Menschen in Gemeinschaftsunterkünften, etwa Asylbewerber in Erstaufnahmen. (rr)