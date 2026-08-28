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Thüringen: Das steckt hinter Höckes Misstrauensvotum gegen Voigt

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AfD-Fraktionschef Björn Höcke und CDU-Ministerpräsident Mario Voigt im Thüringer Landtag.
AfD-Fraktionschef Björn Höcke und CDU-Ministerpräsident Mario Voigt im Thüringer Landtag.
AfD-Fraktionschef Björn Höcke und CDU-Ministerpräsident Mario Voigt im Thüringer Landtag. Foto: picture alliance/dpa | Bodo Schackow
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Das steckt hinter Höckes Misstrauensvotum gegen Voigt

Heute stimmt der Thüringer Landtag über das konstruktive Misstrauensvotum der AfD gegen den schwer angeschlagenen CDU-Ministerpräsidenten Voigt ab. Höcke kann nicht gewinnen. Warum macht er es trotzdem?

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AfD-Fraktionschef Björn Höcke und CDU-Ministerpräsident Mario Voigt im Thüringer Landtag. Foto: picture alliance/dpa | Bodo Schackow
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