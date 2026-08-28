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Sanktionen statt Luftangriffe: Geht Trump im Irankrieg auf Konfrontationskurs mit China?

Sanktionen statt Luftangriffe: Geht Trump im Irankrieg auf Konfrontationskurs mit China?

Sanktionen statt Luftangriffe: Geht Trump im Irankrieg auf Konfrontationskurs mit China?

Die USA unter Präsident Donald Trump wollen im Irankrieg weiter Stärke mit ihrem Militär zeigen, setzen aber auch auf Sanktionen.
Die USA unter Präsident Donald Trump wollen im Irankrieg weiter Stärke mit ihrem Militär zeigen, setzen aber auch auf Sanktionen.
Die USA wollen im Irankrieg weiter Stärke mit ihrem Militär zeigen, setzen aber auch auf Sanktionen. Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Handout/U.S Navy
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Geht Trump im Irankrieg auf Konfrontationskurs mit China?

Luftschläge haben Teheran nicht zur Kapitulation gezwungen, Verhandlungen brachten auch keine Zugeständnisse. Nun will US-Präsident Trump Irans Wirtschaft strangulieren. Doch das ist ein Plan mit vielen Unbekannten.

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Die USA wollen im Irankrieg weiter Stärke mit ihrem Militär zeigen, setzen aber auch auf Sanktionen. Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Handout/U.S Navy
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