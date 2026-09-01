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Regierung macht dicht: Wie viel Steuergeld kostet der politische Kampf gegen die AfD?

Regierung macht dicht: Wie viel Steuergeld kostet der politische Kampf gegen die AfD?

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Wollte wissen, wie viel Steuergeld von Parteistiftungen in Veranstaltungen über die AfD flossen: Stephan Brandner (AfD). Foto: picture alliance / dts-Agentur | dts Nachrichtenagentur GmbH
Wollte wissen, wie viel Steuergeld von Parteistiftungen in Veranstaltungen über die AfD flossen: Stephan Brandner (AfD). Foto: picture alliance / dts-Agentur | dts Nachrichtenagentur GmbH
Wollte wissen, wie viel Steuergeld von Parteistiftungen in Veranstaltungen über die AfD flossen: Stephan Brandner (AfD). Foto: picture alliance / dts-Agentur | dts Nachrichtenagentur GmbH
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Wie viel Steuergeld kostet der politische Kampf gegen die AfD?

Parteinahe Stiftungen erhalten Millionen vom Bund. Als die AfD wissen will, wohin das Steuergeld etwa in Thüringen fließt und welche Projekte sich mit ihr beschäftigen, beendet die Bundesregierung ihre bisherige Auskunftspraxis.

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Wollte wissen, wie viel Steuergeld von Parteistiftungen in Veranstaltungen über die AfD flossen: Stephan Brandner (AfD). Foto: picture alliance / dts-Agentur | dts Nachrichtenagentur GmbH
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