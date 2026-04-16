Achtköpfige Migrantenbande soll zwei Minderjährige missbraucht haben

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FÜRSTENWALDE. Nach einem mutmaßlichen sexuellen Übergriff auf zwei minderjährige Mädchen im Stadtpark von Fürstenwalde hat die Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) acht tatverdächtige Jugendliche ermittelt. Wie die Behörde am Mittwoch mitteilte, ist die genaue Zahl der mutmaßlichen Täter noch unklar.

Den Beschuldigten wird vorgeworfen, gegen den Willen der beiden Mädchen sexuelle Handlungen vorgenommen zu haben.

„Ein dringender Tatverdacht hat sich bislang nicht ergeben“, sagte Staatsanwalt Ingo Kechichian. Die Ermittlungen laufen wegen des Verdachts auf sexuellen Missbrauch. Der mutmaßliche Übergriff soll sich am Mittwoch vergangener Woche im Stadtpark der brandenburgischen Stadt ereignet haben. Die Ermittler werten derzeit Aussagen der mutmaßlichen Opfer und möglicher Zeugen aus. Zudem werden sichergestellte Handys überprüft, um den genauen Ablauf der Tat zu rekonstruieren.

Migranten und Opfer sollen sich gekannt haben

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft handelt es sich bei den bislang ermittelten Verdächtigen um deutsche, syrische und russische Staatsangehörige. Die Jugendlichen und die mutmaßlichen Opfer sollen sich gekannt haben. Wegen des Alters aller Beteiligten machten die Behörden keine weiteren Angaben.

Bereits im vergangenen Jahr hatte ein ähnlicher Fall in Fürstenwalde für Aufsehen gesorgt. Damals berichtete die Märkische Allgemeine über einen sexuellen Übergriff auf eine 15jährige – ebenfalls im Stadtpark. (rr)