Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

JF-Reportage: Wie eine Leipziger Schule unter Migrantengewalt leidet

JF-Reportage: Wie eine Leipziger Schule unter Migrantengewalt leidet

JF-Reportage: Wie eine Leipziger Schule unter Migrantengewalt leidet

Polizisten stehen am Donnerstag (01.03.2012) auf einem Flur der Internationalen Schule in Leipzig. Einen Tag nach dem Alarmruf in der Schule ist heute der normale Schulbetrieb wieder aufgenommen worden. Ein Alarmruf der International School hatte am Mittwoch (29.02.2012) einen Großeinsatz von Polizei- und Rettungskräften ausgelöst. Befürchtungen der Beamten, es habe einen Amoklauf oder eine Geiselnahme gegeben, bestätigten sich aber nicht. Foto: Peter Endig dpa/lsn (zu lsn 0020 vom 01.03.2012) ++
Polizisten stehen am Donnerstag (01.03.2012) auf einem Flur der Internationalen Schule in Leipzig. Einen Tag nach dem Alarmruf in der Schule ist heute der normale Schulbetrieb wieder aufgenommen worden. Ein Alarmruf der International School hatte am Mittwoch (29.02.2012) einen Großeinsatz von Polizei- und Rettungskräften ausgelöst. Befürchtungen der Beamten, es habe einen Amoklauf oder eine Geiselnahme gegeben, bestätigten sich aber nicht. Foto: Peter Endig dpa/lsn (zu lsn 0020 vom 01.03.2012) ++
Polizisten im Flur einer Schule in Leipzig: Eltern besorgt über Anstieg der Jugendgewalt. Foto: picture alliance / dpa | Peter Endig (Symbolbild)
JF-Plus Icon Premium JF-Reportage
 

Wie eine Leipziger Schule unter Migrantengewalt leidet

Die Gewalt an Schulen hat den Osten erreicht. In Leipzig gründen Eltern bereits Fahrgemeinschaften, um ihre Kinder zu schützen. Die JUNGE FREIHEIT hat sich vor Ort umgesehen.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Polizisten im Flur einer Schule in Leipzig: Eltern besorgt über Anstieg der Jugendgewalt. Foto: picture alliance / dpa | Peter Endig (Symbolbild)
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles