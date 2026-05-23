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JF-Reportage: „Unter uns Schülern herrscht Angst“ – Wenn ein Bonner Gymnasium kippt

JF-Reportage: „Unter uns Schülern herrscht Angst“ – Wenn ein Bonner Gymnasium kippt

JF-Reportage: „Unter uns Schülern herrscht Angst“ – Wenn ein Bonner Gymnasium kippt

Das Bild zeigt ein Schild mit der Aufschrift „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“. Das Nicolaus-Cusanus-Gymnasium in Bonn ist Teil des Netzwerks, während viele Schüler unter aggressiven Migranten leiden.
Das Bild zeigt ein Schild mit der Aufschrift „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“. Das Nicolaus-Cusanus-Gymnasium in Bonn ist Teil des Netzwerks, während viele Schüler unter aggressiven Migranten leiden.
Ein Schild mit der Aufschrift „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“: Das Nicolaus-Cusanus-Gymnasium in Bonn ist Teil des Netzwerks, während viele Schüler unter aggressiven Migranten leiden. Foto: picture alliance/dpa | Boris Roessler
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„Unter uns Schülern herrscht Angst“ – Wenn ein Bonner Gymnasium kippt

Das Nicolaus-Cusanus-Gymnasium in Bonn verliert seine Ordnung. Schüler berichten von Messern, Kopftuchdruck und einer Atmosphäre, in der viele nur noch wegwollen. Die JUNGE FREIHEIT hat sich vor Ort umgesehen.

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Ein Schild mit der Aufschrift „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“: Das Nicolaus-Cusanus-Gymnasium in Bonn ist Teil des Netzwerks, während viele Schüler unter aggressiven Migranten leiden. Foto: picture alliance/dpa | Boris Roessler
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