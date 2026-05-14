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Jugendkultur: Der Gopnik – von Wodka, Adidas und Slawenhocke

Jugendkultur: Der Gopnik – von Wodka, Adidas und Slawenhocke

Jugendkultur: Der Gopnik – von Wodka, Adidas und Slawenhocke

Ein junger Mann, gekleidet in eine schwarze Adidas-Trainingsjacke, mit Wodkaflasche und Zigarette, sitzt im Treppenhaus eines tristen Ostblock-Wohnblocks – ein stereotyper Gopnik
Ein junger Mann, gekleidet in eine schwarze Adidas-Trainingsjacke, mit Wodkaflasche und Zigarette, sitzt im Treppenhaus eines tristen Ostblock-Wohnblocks – ein stereotyper Gopnik
Ein stereotyper Gopnik. Foto: Gemeinfrei / JF-Montage
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Der Gopnik – von Wodka, Adidas und Slawenhocke

Vom brutalen Straßenalltag zur Modeerscheinung: Osteuropäische Jugendgangs, Gopniks genannt, pflegten eine seltsame Alltagskultur. Zumindest ihre Kleidung ist mittlerweile Kult.

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Ein stereotyper Gopnik. Foto: Gemeinfrei / JF-Montage
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