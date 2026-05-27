Und dann lässt der Translehrer die Schüler „Ich f*ck ’ne H*re“ analysieren

„Erhebliche Bedenken“: Schüler mit einem Ausschnitt aus dem Liedtext, den ein Lehrer im Musikunterricht aufrief. Foto: KI

In einer Schule vor den Toren Berlins sorgt ein Vorfall für Wirbel: Ein „nonbinärer“ Lehrer setzt dreizehnjährigen Schülern einen Rap mit extrem perversen Passagen vor. Zunächst interveniert der Schulleiter nicht – dann kommt es zur Eskalation.