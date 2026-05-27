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JF-Exklusiv: Und dann lässt der Translehrer die Schüler „Ich f*ck ’ne H*re“ analysieren

JF-Exklusiv: Und dann lässt der Translehrer die Schüler „Ich f*ck ’ne H*re“ analysieren

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Das KI-generierte Bild zeigt einen Jungen, der im Klassenzimmer sitzt mit einem Rap-Text, den er laut einem Lehrer analysieren soll.
Das KI-generierte Bild zeigt einen Jungen, der im Klassenzimmer sitzt mit einem Rap-Text, den er laut einem Lehrer analysieren soll.
„Erhebliche Bedenken“: Schüler mit einem Ausschnitt aus dem Liedtext, den ein Lehrer im Musikunterricht aufrief. Foto: KI
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Und dann lässt der Translehrer die Schüler „Ich f*ck ’ne H*re“ analysieren

In einer Schule vor den Toren Berlins sorgt ein Vorfall für Wirbel: Ein „nonbinärer“ Lehrer setzt dreizehnjährigen Schülern einen Rap mit extrem perversen Passagen vor. Zunächst interveniert der Schulleiter nicht – dann kommt es zur Eskalation.

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„Erhebliche Bedenken“: Schüler mit einem Ausschnitt aus dem Liedtext, den ein Lehrer im Musikunterricht aufrief. Foto: KI
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