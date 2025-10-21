Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

JF-Exklusiv: Affären des Kulturstaatsministers: Die Akte Wolfram Weimer: Zwischen Interessenkonflikt und Staatsknete

JF-Exklusiv: Affären des Kulturstaatsministers: Die Akte Wolfram Weimer: Zwischen Interessenkonflikt und Staatsknete

JF-Exklusiv: Affären des Kulturstaatsministers: Die Akte Wolfram Weimer: Zwischen Interessenkonflikt und Staatsknete

In großer Erklärungsnot: Kulturstaatsminister Wolfram Weimer.
In großer Erklärungsnot: Kulturstaatsminister Wolfram Weimer.
In großer Erklärungsnot: Kulturstaatsminister Wolfram Weimer. Foto: picture alliance / dts-Agentur
JF-Plus Icon Premium JF-Exklusiv: Affären des Kulturstaatsministers
 

Die Akte Wolfram Weimer: Zwischen Interessenkonflikt und Staatsknete

Nach der Plagiats-Affäre muß sich Weimer weitere Fragen gefallen lassen: Warum erhält seine Firma Fördergelder vom Staat? Darf sie mit einem Foto des Kanzlers werben? Warum war er gleichzeitig Minister und Geschäftsführer? Parallelen zum Rücktritt des Ex-Wirtschaftsministers Möllemann drängen sich auf. Eine JF-Recherche.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

In großer Erklärungsnot: Kulturstaatsminister Wolfram Weimer. Foto: picture alliance / dts-Agentur
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles