Die Akte Wolfram Weimer: Zwischen Interessenkonflikt und Staatsknete

Nach der Plagiats-Affäre muß sich Weimer weitere Fragen gefallen lassen: Warum erhält seine Firma Fördergelder vom Staat? Darf sie mit einem Foto des Kanzlers werben? Warum war er gleichzeitig Minister und Geschäftsführer? Parallelen zum Rücktritt des Ex-Wirtschaftsministers Möllemann drängen sich auf. Eine JF-Recherche.