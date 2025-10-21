Staatskanzlei gibt zu: Öffentliches Geld für Weimers Privat-Firma

Mehr als ein Geschmäckle? Staatsgeld für die private Firma von Kulturstaatsminister Wolfram Weimer. Foto: picture alliance/dpa | Michael Kappeler

Steuergeld für die private Firma eines Bundesministers: So etwas hat es in Deutschland bisher nicht gegeben, passiert aber jetzt im Fall Wolfram Weimer, wie die JUNGE FREIHEIT exklusiv erfuhr. Jetzt könnte es eng werden für den Politiker.