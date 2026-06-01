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Lola-Verleihung: Der Deutsche Filmpreis ist ein Schaulaufen der Selbstgerechten

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Mascha Schilinski, Regisseurin, steht nach der Verleihung des Deutschen Filmpreises mit den Preisen für ihren Film "In die Sonne schauen" auf der Bühne. Das Drama «In die Sonne schauen» von Mascha Schilinski gleich zehn Auszeichnungen gewonnen, darunter die Goldene Lola für den besten Spielfilm und die Auszeichnung für bestes Drehbuch.
Mascha Schilinski, Regisseurin, steht nach der Verleihung des Deutschen Filmpreises mit den Preisen für ihren Film "In die Sonne schauen" auf der Bühne. Das Drama «In die Sonne schauen» von Mascha Schilinski gleich zehn Auszeichnungen gewonnen, darunter die Goldene Lola für den besten Spielfilm und die Auszeichnung für bestes Drehbuch.
Die Regisseurin Mascha Schilinski: Beim Deutschen Filmpreis ordentlich abgeräumt. Foto: picture alliance/dpa | Christoph Soeder
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Der Deutsche Filmpreis ist ein Schaulaufen der Selbstgerechten

Die Verleihung der Deutschen Filmpreise am Wochenende demonstrierte eindrucksvoll die kolossale Abgehobenheit einer ganzen Branche. JF-Autor Dietmar Mehrens hat es sich angesehen – damit Sie es nicht müssen.

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Die Regisseurin Mascha Schilinski: Beim Deutschen Filmpreis ordentlich abgeräumt. Foto: picture alliance/dpa | Christoph Soeder
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