Habeck-Ministerium bereut Renten-Tweet

BERLIN. Das Bundeswirtschaftsministerium bereut einen Tweet, in dem es behauptet hatte, das Rentenniveau in Deutschland sei „eines der höchsten der Welt“. „Uns ist hier ein Fehler unterlaufen“, sagte eine Ministeriumssprecherin gegenüber der JUNGEN FREIHEIT. „In dem Kommentar auf einen Tweet wollten wir Informationen zum Stand der Wohlfahrt in Deutschland geben, um einen falschen Eindruck zu verhindern.“ Demnach wollte ihr Haus „richtigstellen, daß die Wohlfahrt in Deutschland weiter hoch ist.“

Das stimmt nicht. Die deutsche Wirtschaft ist stabil, das deutsche Rentenniveau eines der höchsten in der Welt und die deutsche Verschuldung im Vergleich geringer. — Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (@BMWK) August 13, 2022

Der Tweet hatte in den sozialen Netzwerken für Empörung gesorgt. Zahlreiche Nutzer wiesen das Ministerium daraufhin, daß die Behauptung falsch ist. Laut der OECD liegt das Rentenniveau Deutschland im Vergleich zu anderen vergleichbaren EU-Staaten deutlich unter dem Durchschnitt. Während ein Rentner in Deutschland rund 50 Prozent seines letzten Nettolohns erhält, sind es beispielsweise in Italien 90 Prozent, in Österreich 89 Prozent und in Spanien 83 Prozent.

Zudem teilte das von Robert Habeck (Grüne) geführt Ministerium mit, daß letztlich das Bundesarbeitsministerium für die Themen Rente und Rentenniveau zuständig sei. (ab/ho)