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Irans Zugriff auf Handelsrouten: Huthi-Rebellen sind Trumps nächstes Problem

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Die Huthi-Rebellen heizen die Lage durch die Eroberung von Mokka weiter an (Archivbild).
Die Huthi-Rebellen heizen die Lage durch die Eroberung von Mokka weiter an (Archivbild).
Die Huthi-Rebellen heizen die Lage durch die Eroberung von Mokka weiter an (Archivbild). Foto: picture alliance / Middle East Images | Alaa Mohammed
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Huthi-Rebellen sind Trumps nächstes Problem

Die islamistischen Huthi-Rebellen erobern die Hafenstadt Mokka am Roten Meer. Das ist nicht nur für Saudi-Arabien, sondern auch für US-Präsident Trump eine Hiobsbotschaft. Lachender Nutznießer im Hintergrund ist der Iran.

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Die Huthi-Rebellen heizen die Lage durch die Eroberung von Mokka weiter an (Archivbild). Foto: picture alliance / Middle East Images | Alaa Mohammed
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