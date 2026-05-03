Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Gewalt an türkischen Schulen: Erdogans verlorene Jugend

Gewalt an türkischen Schulen: Erdogans verlorene Jugend

Gewalt an türkischen Schulen: Erdogans verlorene Jugend

Das Bild zeigt Trauergäste bei der Beerdigung der Opfer von Kahramanmaraş: Die Türkei leidet unter steigender Jugendkriminalität.
Das Bild zeigt Trauergäste bei der Beerdigung der Opfer von Kahramanmaraş: Die Türkei leidet unter steigender Jugendkriminalität.
Trauergäste bei der Beerdigung der Opfer von Kahramanmaraş: Die Türkei leidet unter steigender Jugendkriminalität. Foto: IMAGO / Xinhua
JF-Plus Icon Premium Gewalt an türkischen Schulen
 

Erdogans verlorene Jugend

Die Türkei hat ein massives Problem mit Jugendgewalt, der verheerende Amoklauf von Kahramanmaraş ist nur ein Beispiel von vielen. Was sind die Gründe für die Verrohung?

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Trauergäste bei der Beerdigung der Opfer von Kahramanmaraş: Die Türkei leidet unter steigender Jugendkriminalität. Foto: IMAGO / Xinhua
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles