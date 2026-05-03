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Sozialstaat am Limit: Migration ins Rentensystem macht Altersarmut zum Regelfall

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Wenn die Rente nicht reicht: Eine Rentnerin sammelt Flaschen: Altersarmut wird zunehmen.
Wenn die Rente nicht reicht: Eine Rentnerin sammelt Flaschen: Altersarmut wird zunehmen.
Eine Rentnerin sammelt Flaschen: Altersarmut wird zunehmen. Foto: picture alliance / picture alliance/Bildagentur-online | Bildagentur-online/Schoening
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Migration ins Rentensystem macht Altersarmut zum Regelfall

Das Märchen von Migranten, die die Rente der Deutschen sichern werden, ist auserzählt. Wenn dank ungebremster Einwanderung die Zahl ausländischer Rentner steigt, die nie in die Rentenkasse eingezahlt haben, wird der Staat selbst zum Sozialfall. Ein Kommentar von Laila Mirzo.

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Eine Rentnerin sammelt Flaschen: Altersarmut wird zunehmen. Foto: picture alliance / picture alliance/Bildagentur-online | Bildagentur-online/Schoening
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