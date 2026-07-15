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Geopolitik: Wie die West-Annäherung der Türkei für Israel zum Problem wird

Geopolitik: Wie die West-Annäherung der Türkei für Israel zum Problem wird

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Das Bild zeigt den Präsidenten der Türkei, Recep Tayyip Erdogan und seinen US-Amtskollegen Donald Trump.
Das Bild zeigt den Präsidenten der Türkei, Recep Tayyip Erdogan und seinen US-Amtskollegen Donald Trump.
Der Präsident der Türkei, Recep Tayyip Erdogan und sein US-Amtskollege Donald Trump: Annäherung könnte geopolitische Lage auf den Kopf stellen. Foto: picture alliance / NurPhoto | Beata Zawrzel
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Wie die West-Annäherung der Türkei für Israel zum Problem wird

Nach Jahren der Spannungen nähert sich die Türkei wieder ihren westlichen Partnern an. Das könnte die Kräfteverhältnisse in der Region verändern. Russland hingegen wird zunehmend isoliert. Auch Israel ist nicht begeistert.

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Der Präsident der Türkei, Recep Tayyip Erdogan und sein US-Amtskollege Donald Trump: Annäherung könnte geopolitische Lage auf den Kopf stellen. Foto: picture alliance / NurPhoto | Beata Zawrzel
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