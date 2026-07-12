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Schulsystem vor dem Niedergang: Warum wir Bildung außerhalb des Klassenzimmers denken müssen

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Ein junge sitzt an seinem Schreibtisch: Die Bedeutung der Lernatmosphäre ist für die Bildung von Kindern nicht zu unterschätzen
Ein junge sitzt an seinem Schreibtisch: Die Bedeutung der Lernatmosphäre ist für die Bildung von Kindern nicht zu unterschätzen
Ein Junge sitzt an seinem Schreibtisch: Die Bedeutung der Lernatmosphäre ist nicht zu unterschätzen Foto: picture alliance / Westend61 | Giorgio Magini
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Warum wir Bildung außerhalb des Klassenzimmers denken müssen

Die Verblödung in Deutschland bedeutet gleichzeitig eine Verheißung für engagierte Eltern: Wer jetzt in die Bildung seines Kindes investiert, sichert ihm für die Zukunft einen Chefposten. 

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Ein Junge sitzt an seinem Schreibtisch: Die Bedeutung der Lernatmosphäre ist nicht zu unterschätzen Foto: picture alliance / Westend61 | Giorgio Magini
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