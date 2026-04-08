Demokraten bauen Macht im Wisconsin Supreme Court aus

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MADISON. Bei einer Wahl für den Obersten Gerichtshof im US-Bundesstaat Wisconsin haben die Demokraten ihre Mehrheit in einem der wichtigsten Swing States ausgebaut. Die ehemalige demokratische Abgeordnete und Richterin am Berufungsgericht Wisconsins, Chris Taylor, besiegte die konservative Berufungsgerichtsrichterin Maria Lazar, wie US-Medien berichten.

Taylor bedankte sich bei den Wählern. „Heute Abend hat sich die Bevölkerung von Wisconsin für unsere Gerichte und Freiheiten, unsere Demokratie, unsere Wahlen und einen starken Obersten Gerichtshof des Bundesstaates eingesetzt, der die Unabhängigkeit unseres geliebten Bundesstaates schützen wird“, sagte sie bei ihrer Siegesfeier.

Lazar kündigte vor ihren Anhängern an, der Kampf sei „noch nicht vorbei“. Die Republikaner würden für künftige Gerichtswahlen kämpfen.

Musk spendete Geld

Noch wenige Tage vor der Wahl hatte Trump-Unterstützer Elon Musk eine Wahlkampfveranstaltung durchgeführt und einen Scheck von einer Million Dollar für Wähler versprochen, die eine Petition gegen „aktivistische Richter“ unterschrieben. „Wir wollen, dass Richter einfach nur Richter sind“, begründete Musk seine Unterstützung für die konservative Kandidatin.

Der Generalstaatsanwalt Wisconsins und Demokrat Josh Kaul reichte daraufhin eine Klage gegen Musk ein. Der Tech-Oligarch verstoße gegen ein Gesetz des Bundesstaates, das Geschenke im Austausch für Stimmen verbietet.

Republikaner schlägt Alarm

Bereits vor der Wahl hatte der langjährige republikanische Politikberater Dick Wadhams gewarnt, Trumps Angriffe auf den Iran (JF berichtete) in Kombination mit steigenden Ölpreisen könnte die Popularität der Partei drastisch begrenzen. „Ich glaube, er bringt die Republikaner mit seinem Verhalten in die Defensive. Sie können es nicht mehr ertragen“, zitierte Politico.

Der Vorsitzende der Republikanischen Partei in Wisconsin, Brian Schimming, widersprach – und verwies darauf, dass die entscheidenden Midterms erst im November stattfinden würden. „Wenn die Wahl nächste Woche wäre, würde ich mir Sorgen machen. Die Wahl findet aber nicht nächste Woche statt.“ (lb)