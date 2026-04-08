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Irankrieg: Trumps Waffenstillstand und die ernüchternde Lage

Irankrieg: Trumps Waffenstillstand und die ernüchternde Lage

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Trump gibt den Haltbefehl aus: Erstmal bleiben die Flugzeuge auf dem US-Flugzeugträger USS Abraham Lincoln ohne neue Angriffsziele.
Trump gibt den Haltbefehl aus: Erstmal bleiben die Flugzeuge auf dem US-Flugzeugträger USS Abraham Lincoln ohne neue Angriffsziele.
Erstmal bleiben die Flugzeuge auf dem US-Flugzeugträger USS Abraham Lincoln ohne neue Angriffsziele. Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Msgt. Kulani Lakanaria/U.S. Navy
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Trumps Waffenstillstand und die ernüchternde Lage

Die Waffen sollen zwischen den USA und dem Iran schweigen. Doch wie lange? Und wem nützt der Waffenstillstand, den US-Präsident Trump als Erfolg verkauft? Ein Kommentar von Julian Theodor Islinger.

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Erstmal bleiben die Flugzeuge auf dem US-Flugzeugträger USS Abraham Lincoln ohne neue Angriffsziele. Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Msgt. Kulani Lakanaria/U.S. Navy
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