Lindsey Graham suchte die Nähe zur Macht

US-Senator Lindsey Graham wechselte doch noch spät ins Lager der Trump-Unterstützer. Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Alex Brandon / Bearbeitung: JF

Mit Lindsey Graham wurde ein US-Senator zu Grabe getragen, der wie kein anderer für eine unheilvolle Entwicklung in der Politik der Vereinigten Staaten steht. Er warf seine Bedenken bezüglich Donald Trump über Bord zugunsten der Nähe zur Macht. Ein Nachruf.